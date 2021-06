Warten auf Frieden

Ali Owidha/REUTERS Letztes Aufbäumen: Truppen der Hadi-»Regierung« versuchen den Vormarsch der Ansarollah auf Marib abzuwehren (9.3.2021)

Anfang Februar, nur wenige Wochen nach Vollzug des Machtwechsels im Weißen Haus, kündigte US-Präsident Joseph Biden in seiner ersten außenpolitischen Grundsatzerklärung an, seine Regierung werde »jede US-amerikanische Unterstützung für Angriffshandlungen im Jemen-Krieg einstellen, inklusive der relevanten Rüstungsexporte«. Zugleich aber sicherte er Saudi-Arabien und anderen US-Verbündeten Unterstützung bei der »Verteidigung (ihrer) Souveränität und (ihres) Territoriums gegen regionale Bedrohungen« zu und stellte klar, die »Antiterroreinsätze«, insbesondere die berüchtigten Drohnenangriffe, würden weitergeführt. Welche Rüstungsexporte genau an die Mitglieder der Kriegskoalition gegen die Ansarollah (»Huthi«) im Jemen gestoppt werden sollen, hat die US-Regierung bis heute offengelassen. Wo sie die Grenze zwischen »offensiven« und »defensiven« Militäroperationen zieht, hat sie auch in einer Antwort auf einen von 41 Kongressabgeordneten verfassten Brief nicht definiert.

Mehr als vier Monate nach Bidens Aussage, der Jemen-Krieg gehöre beendet, müssen US-Militärbeamte zugeben, dass Washington noch immer saudische Kriegsflugzeuge wartet, die die jemenitische Zivilbevölkerung bombardieren. Eine nachdrückliche Forderung des Weißen Hauses nach umfassender Aufhebung der Blockade, damit endlich ausreichend humanitäre Güter ins Land gelangen können, blieb bislang aus – und das, obwohl die Kinderhilfsorganisation UNICEF vor dem drohenden Hungertod von 400.000 jemenitischen Kindern warnt. Gerade erst hat die US-Regierung Sanktionen gegen Persönlichkeiten im Umfeld der von großen Teilen der jemenitischen Bevölkerung unterstützten Ansarollah verhängt. Und mit Timothy Lenderking hat der US-Präsident einen Sondergesandten für den Jemen installiert, der seit Jahren äußerst enge Verbindungen in die Golfstaaten pflegt und nicht müde wird, die Ansarollah und Teheran mit Schuldzuweisungen zu überziehen.

Washington weigert sich beharrlich, die in den vergangenen sechs Jahren erheblich verschobenen Kräfteverhältnisse anzuerkennen, und auch die UNO legt noch immer die Sicherheitsratsresolution vom März 2015 allen Verhandlungen zu Grunde. Diese forderte die Ansarollah zur Rückgabe aller von ihnen eroberten Gebiete auf, verhängte ein einseitiges Waffenembargo und etablierte einen UN-Mechanismus zur Kontrolle aller Importe, um angeblichen iranischen Waffenschmuggel an die »Huthis« zu unterbinden, mit dem die Kriegskoalition bis heute die völkerrechtswidrige Blockade gegen des Land »legitimiert«. Auch ihr Angriffskrieg wurde vom UN-Sicherheitsrat fast einstimmig – bei Stimmenthaltung Russlands – gebilligt.

Dabei hat Riad den Krieg längst verloren. Das saudische Königshaus sucht angesichts seiner Unfähigkeit, den Vormarsch der Ansarollah auf die gas- und ölreiche Stadt Marib aufzuhalten, und der regelmäßigen Drohnen- und Raketenangriffe auf saudisches Staatsgebiet eine gesichtswahrende Rückzugsoption. Zugleich führt die Kriegskoalition ihre Luftangriffe auf die »Huthis« und die jemenitische Zivilbevölkerung unvermindert fort. Die von Teilen der sogenannten internationalen Gemeinschaft anerkannte, aber seit mehr als sechs Jahren nicht mehr demokratisch legitimierte »Regierung« von Abed Rabbo Mansur Hadi fordert einen sofortigen Waffenstillstand, weil sie um jeden Preis die Einnahme der Stadt Marib, ihrer letzten Hochburg im Norden des Landes, verhindern will. Die Ansarollah hingegen machen eine Aufhebung der Beschränkungen für den Flughafen in Sanaa und den Hafen von Hodeida zur Bedingung für einen umfassenden Waffenstillstand.

Jetzt hat offenbar Oman, das sich seit Jahren als Vermittler im Jemen-Krieg betätigt, das Zepter in die Hand genommen. Anfang Juni reiste eine Delegation aus Maskat nach Sanaa. Der Oman, der sich als einziger Staat des Golfkooperationsrates der Teilnahme am Krieg gegen den Jemen verweigert hat und zudem gute Kontakte in den Iran unterhält, gilt als neutral in der Region.

Ein erstes und gewichtiges Ergebnis scheint bereits erzielt: Der 2016 von der Kriegskoalition geschlossene Flughafen von Sanaa wird angeblich auf seine Wiedereröffnung vorbereitet. Auch eine teilweise Öffnung des für die Versorgung strategisch wichtigen Hafens von Hodeida soll im Gespräch sein. Voraussetzung für einen nachhaltigen Frieden ist allerdings auch die Ersetzung der UN-Sicherheitsratsresolution 2216 durch einen Text, der nicht nur den erheblich veränderten Kräfteverhältnissen Rechnung trägt und den Angriffskrieg sowie die Blockade in deutlichen Worten verurteilt, sondern auch anerkennt, dass sich große Teile der jemenitischen Bevölkerung von der »Regierung« Hadi nicht repräsentiert fühlen.