Mal wieder technische Probleme

Tim Rehbein/RHR-FOTO/imago Hätte interessant werden können: Digitale Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 vor dem Abbruch

Technische Probleme, die kennt man beim FC Schalke 04 zur Genüge. Ob es um das profane Stoppen des Balles oder das zielgerichtete Passen zum Mitspieler ging – mit beidem hatte der Bundesligaabsteiger in der abgelaufenen Saison erschreckende Schwierigkeiten. Drei Wochen nach dem dann endlich auch formalen Abstieg hat sich beim Revierklub kaum etwas zum Guten gewandelt. Es funktioniert weiterhin: nichts. Das offenbarte sich auch bei der für vorigen Sonntag geplanten Mitgliederversammlung. Corona sei Dank war das brauchtumsartige Vorstandsbeschimpfen als Onlineveranstaltung geplant und begann zunächst auch wie erwartet. Schon kurz nach neun Uhr in der Sonntagsfrühe hatten sich 7.500 der stimmberechtigten rund 125.000 Mitglieder eingeloggt, doch zum Mittagessen musste man abbrechen. Ursache: die für den Krisenklub obligatorischen »technischen Probleme«, ließ Aufsichtsratschef und Versammlungsleiter Jens Buchta wissen. »Wir können die Abstimmungsergebnisse nicht gewährleisten«, erklärte er weiter, was Gerüchte entstehen ließ, der Verein habe mit dem Abbruch dem Antrag auf Umbenennung in Tasmania Gelsenkirchen vorbauen wollen.

Eine Etage tiefer konnte in der vergangenen Woche der emsländische Fußballstolz SV Meppen doch noch den verspäteten Drittligaklassenerhalt bejubeln. Obwohl sportlich abgestiegen, profitierte der SVM vom Lizenzentzug des insolventen Konkurrenten KFC Uerdingen, der nach Jahren als Spielball von windigen Investoren möglicherweise sogar endgültig von der Fußballandkarte verschwinden wird. Weder Spiel- noch Trainingsstätte nennt der ehemalige Bayer-Klub aktuell noch sein eigen, auch eine handlungsfähige Vereinsführung ist nicht vorhanden, nachdem zunächst Michail Ponomarew in rabiater Gutsherrenmanier und am Ende die armenische Noah-Gruppe, von der vor Ort in Krefeld kaum jemand je gesehen ward, in den Gremien nur Handlanger plazierten.

Die letzte Entscheidung der Saison 2020/21 fällt jedoch erst am nächsten Sonnabend. Dann empfängt der TSV Havelse im Rückspiel der Relegation um den letzten Drittligastartplatz den FC Schweinfurt 05, dessen Spieler, wie ich erst jetzt gelernt habe, doch tatsächlich »die Schnüdel« genannt werden. Das Hinspiel gewann Havelse, ein Stadtteil des nahe Hannover gelegenen Garbsen, am Wochenende mit 1:0 bei den Franken. Nach dickem Patzer von Schweinfurts Keeper Luis Zwick traf TSV-Kapitän Tobias Fölster in der Schussminute. Havelse, das in den 80er Jahren einmal für ein einjähriges Intermezzo vom damals noch blutjungen Coach Volker Finke zu Zweitligaehren geführt wurde, hat damit jetzt alle Trümpfe in der Hand. Für Schweinfurt 05, in der Nachkriegszeit fester Bestandteil der damals höchsten Spielklasse Oberliga Süd und noch in den 70er Jahren stabiler Zweitligist, riecht es dagegen nach einem weiteren Jahr auf viertklassigen Sportplätzen in der Bayernliga.