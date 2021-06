MAN-Werk in Steyr geht an Wolf

Steyr/München. Die VW-Tochter MAN verkauft ihr Lastwagenwerk im österreichischen Steyr nun doch an den Investor Siegfried Wolf. MAN-Vorstandschef Andreas Tostmann teilte am vergangenen Donnerstag mit, der Vertrag sei bereits unterschrieben, der Aufsichtsrat habe zugestimmt. Im April hatte eine Mehrheit der Belegschaft gegen den Verkauf an Wolf votiert. Der Verkauf werde der »großen Mehrheit« der Beschäftigten weiterhin sichere Arbeitsplätze bieten und sei »die einzige Alternative zur Schließung«, sagte Tostmann. Es habe kein anderes durchdachtes Angebot zum Erhalt des Standorts gegeben. (dpa/jW)