WDR/X-Verleih Stefan Zweig (Josef Hader) in Petrópolis: »Vor der Morgenröte«

Armes Huhn – armer Mensch

Vom Frühstücksei zur Wirtschaftsflucht

Laut einem Gutachten wollen 80 Prozent der Deutschen Fleisch und Eier von Tieren konsumieren, die nicht leiden müssen – die Realität sieht jedoch so anders aus, dass man wirklich die eierlegende Wollmilchsau erfinden müsste. Diese Doku zeigt Bilder aus der größten Eierproduktionsstätte Nordeuropas und anderen Massentierhaltungsunternehmen. Die Aufnahmen machen deutlich, was das für die Tiere, die Umwelt und für die Gesundheit des Menschen bedeutet. D 2019.

Arte, 20.15 Uhr

Mary Shelley’s Frankenstein

Der brillante, aber unorthodoxe Wissenschaftler Dr. Victor Frankenstein erschafft in seinem Labor ein Wesen. Als er den künstlichen Mann ablehnt, erkennt die Kreatur, dass seine verzweifelte Suche nach Liebe und Anerkennung erfolglos bleiben wird. Das Geschöpf entkommt und schwört Rache an Frankensteins Familie. USA/J/GB 1994. Mit Helena Bonham Carter, Robert de Niro.

Kabel eins, 20.15 Uhr

Was kostet: Schokolade?

Der Moderator nascht sich durch viele Varianten aus dem Südwesten. Dabei erfährt er, woraus die Kakaomasse besteht und wie sich der Preis von Schokolade zusammensetzt. Darf es auch die vom Discounter sein? Der Moderator findet auch heraus, wie Kakaobohnen gewonnen werden und sich deren Herkunft und Import auf die Preise auswirken. Klingt global. D 2020.

SWR, 21.00 Uhr

From Hell

London, 1888: Ein Prostituiertenmörder treibt im Arbeiterviertel Whitechapel sein Unwesen. Die Opfer werden nicht nur getötet, sondern auch arg verstümmelt. Der opiumsüchtige Inspektor Abberline soll den Mörder mit dem Spitznamen Jack the Ripper unschädlich machen. Gemeinsam mit seinem Assistenten Godley und der Prostituierten Mary Kelly stößt Abberline auf eine Spur, die bis in höchste Kreise führt. USA/GB/CZ 2001. Mit Johnny Depp.

Kabel eins, 22.55 Uhr

Vor der Morgenröte

Seit Jahren lebt der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig in den Vereinigten Staaten im Exil. Als er 1941 seine erste Frau Friederike in New York besucht, übergibt sie ihm Briefe von Bekannten, Freunden und Verwandten, die an ihn adressiert sind. Er sieht sich von den vielen, die ihn um Hilfe vor der Naziverfolgung bitten, überfordert. Zugleich erdrückt ihn die Verantwortung, nur einigen wenigen helfen zu können. D/A/F 2016. Mit Josef Hader, Barbara Sukowa. Lebt nicht zuletzt von glänzenden Darstellern.

WDR, 23.45 Uhr

Ich bin doch kein Rassist! Oder?

Zusammen mit seiner Kollegin Anne Chebu begibt sich der Reporter Philipp Engel auf die Suche nach Antworten zum alltäglichen Rassismus. Dabei müssen beide feststellen: Auch sie selbst sind nicht frei von Stereotypen.

HR, 23.45 Uhr