dpa In Gedanken an Julia: Der deutsch-amerikanische Maler Lyonel Feininger (1931)

Die Edelweißpiraten waren eine Gruppe von Jungen und Mädchen, die in der Nazizeit antifaschistischen Widerstand übten. An sie erinnert Frank Maria Reifenberg mit seinem Hörspiel »Wo die Freiheit wächst« (WDR 2021; Ursendung in vier Teilen Mo. bis Do., 19 Uhr, WDR 3). Zum Thema Meinungsfreiheit gibt es einen neuen Beitrag von Katrin Ohlendorf: »Von Cancel Culture, Identitätspolitik und Meinungsmacht – Wissenschaftsfreiheit in Gefahr?« (DLF 2021; Di., 19.15 Uhr, DLF). Aus aktuellem Anlass läuft danach Bernhard Pfletschingers »Ein Totenschädel und kein Ende – Die Kirche und die deutsche Kolonialherrschaft in Namibia« (RBB/WDR 2015/20; Di., 20 Uhr, NDR Kultur).

Von einem seit zwei Jahrzehnten bestehenden Hausprojekt im Norden von Halle/Saale berichtet »freie radikale: 20 Jahre Reil 78« (Mi., 16 Uhr, Corax), bevor in »Streitmächte: Anthroposophie – Eine kurze Kritik« (Mi., 17 Uhr, Corax) André Sebastiani über Demeter-Obst und Waldorfschulen informiert.

Einen neuen »ARD Radiotatort« legen Matthias Berger, Gion Mathias Cavelty und Lukas Holliger mit »Der letzte Trychler« (SRF 2021; Ursendung Mi., 20 Uhr, Bayern 2, Wdh. Sa., 20 Uhr, SRF2 Kultur u. a.) vor und lassen diesen in der Zukunft spielen. Dem Maler und Karikaturisten Lyonel Feininger widmen Inés Burdow und Frank Diersch ihr Feature »›Sweetheart, es ist alle Tage Sturm!‹ Lyonel Feininger – Briefe an Julia« (MDR 2021; Mi., 22 Uhr, MDR Kultur). Tags darauf schicken Christian Wittmann und Georg Zeitblom in »r_crusoeTM – Posthumane Robinsonade« (DLF/SWR 2021; Do., 22 Uhr, SWR 2) ein posthumanes Supermaschinchen auf eine Neubesiedelungsmission. Um Monster und Horror in Filmen kümmert sich »Wir Menschen so klein. Die Gesellschaft als Monster der Moderne« (Fr., 8 Uhr, FSK) – eine Übernahme von »Sachzwang FM« vom Querfunk Karlsruhe. Was sich im Norden Deutschlands in der freien Radioszene tut, weiß »Flensburg-Rendsburg-Neumünster« (Fr., 14 Uhr, FSK).

Wie Anti-Aging funktioniert, probiert Jessica Braun in »Ich mach da nicht mehr mit! Ein Selbstversuch gegen das Altern« (DLF 2021; Fr., 20 Uhr, DLF) aus. Mit Carl Sternheims »1913« (BR 1964; Sa., 15 Uhr, Bayern 2) endet seine satirische Trilogie über eine Industriellenfamilie. Keine neuen Informationen kann der Protagonist von Mechtild Lehnings und Nadine Niemanns Feature »Leben ohne Erinnerung« (RB 2021; Sa., 18 Uhr, Bremen Zwei) aufnehmen. Das Stück basiert auf einer mit Arte koproduzierten TV-Doku. Das Ende der Kohle in Sardinien begutachten Giuseppe Casu und Gianluca Stazi mit »Il Sottosopra – Unter Tage, über Tage. Aus dem Leben sardischer Bergmänner« (DLF Kultur 2019, Sa., 18 Uhr, DLF Kultur). Die italienische Originalversion erhielt 2018 den Prix Europa für Radiodokumentationen. In Italien spielt auch Fausto Paravidinos »Genua 01« (WDR 2004; Sa., 19 Uhr, WDR 3 und So., 17 Uhr, WDR 5), das sich mit den Anti-G8-Protesten vom Beginn des Jahrhunderts auseinandersetzt.

Von der ökonomischen Vortragsperformance Armin Chodzinskis – »Dr. C.’s Conversationslexikon« (SWR 2015/21; So., 14 Uhr, SWR 2) – läuft der abschließende Teil zwölf mit dem Titel »L wie Lobby«. Als Podcast finden sich auch die Vorläufer. Die Woche klingt aus mit »Der gute Gott von Manhattan« (NDR/BR 1958; So., 22 Uhr, HR2 Kultur) von Ingeborg Bachmann und dem Klangkunststück »Wildnisreise für Schneeradio« (Eigenproduktion 2021; Ursendung So., 23 Uhr, ORF Ö1) von Peter Pessl. Durch den längsten Tag des Jahres begleitet dann die »Fête de la Radio« (Mo., 10 bis 22 Uhr, Radio Corax) ihr Publikum.