Erkunder gesucht

Wer sich als Astronautin oder Astronaut bei der Europäischen Raumfahrtorganisation (ESA) bewerben will, hat dafür nur noch wenige Tage Zeit. Die Bewerbungsfrist endet am Freitag, dem 18. Juni. Es ist das erste Mal seit gut einem Jahrzehnt, dass die ESA neue Astronautinnen und Astronauten sucht. »Stellvertretend für die gesamte Menschheit testen Raumfahrer die Grenzen des menschlichen Körpers im All, betreiben Forschung, unterstützen die Entwicklung neuer Technologien und erkunden die Wunder des Universums in einer der extremsten Umgebungen, die es gibt«, heißt es bei der ESA über das Jobprofil. (dpa/jW)