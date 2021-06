Neben Mathe und Latein

Carsten Thesing/imago Keine Zeit für die Fußnoten: Danger Dan

Kriegt ein Musiker das Etikett »politisch« draufgeklebt, gucken wir Pop-Adornos aus dem linken Feuilleton besonders genau hin. Und der ideologische ­Tugend-TÜV, den diese Künstler dann bestehen müssen, ist vielleicht nicht ganz fair. Erstens: Bei den »unpolitischen« schauen wir nicht so genau hin. Zweitens: Um sich bis in die letzte Fußnote eines materialistisch-dialektisch begründeten Antiimperialismus einzulesen, haben manche Musiker gar nicht die Zeit, wollen sie es in der ­Kulturindustrie zu etwas bringen. Promotermine, Videoshoots und, ach ja, vielleicht sogar Instrumente üben. ­Danger Dan zum Beispiel, sonst bekannt als Mitglied des Rap-Trios Antilopen Gang, musste für sein zweites Soloalbum »Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt« seine eingerosteten Klavierfähigkeiten wieder auf Vordermann bringen, wie er in mehreren Interviews verriet.

Das Üben hat sich gelohnt. Danger Dan begleitet die Texte seiner elf Lieder mit viel Gefühl für klassisches Liedermachen. Und auch singen kann der Rapper mindestens gut, an vielen Stellen sogar richtig schön und bewegend. Etwa in dem Eröffnungslied »Lauf davon«. Oder dem wohl originellsten Liebeslied der vergangenen Jahre »Trotzdem«. Und vor allem in »Eine gute Nachricht«, eine wunderschöne Nummer, die die Endlichkeit der menschlichen Existenz als Argument zur gemeinsamen Nachtruhe nutzt. Die perfekte One-Night-Stand-Ballade.

Aber ach ja, die Politik. Also, Check­list raus, los geht’s: »Ich verprügelte die Sextouristen in Bangkok«, bekennt ­Danger Dan im so betitelten Song, räumt dann ein, das ändere nichts an der Ausbeutung, aber schlussfolgert: »Schlimmer wird’s dadurch auch nicht.« Da kann man nicht viel dran aussetzen. Und bis auf die Single »Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt«, die mit ihren pfiffigen und rechtssicheren Gauland-, Jebsen- und Kubitschek-Referenzen schon vor dem Albumrelease für die gewollten Reaktionen sorgte, meidet Dan vermintes Territorium. Antideutschland, Israel, Sie wissen schon. Wer ihn also nicht schon aufgrund früherer Aussagen abgeschrieben hat – etwa seine Gleichsetzung von Antikapitalismus und Antisemitismus bei Blockupy-Aktivisten –, kann diese Platte entspannt genießen. Es ist ein kluges, humorvolles, eingängiges, aber nicht zu eingängiges Singer-Songwriter-Album geworden. Mal unkitschig romantisch, mal herrlich versponnen, wie »Tesafilm« oder »Beginne jeden Tag mit einem Lächeln«. Nicht systemkritisch, aber immerhin gesellschaftskritisch.

So präsentiert sich Danger Dan hier als nachdenklicher, empathischer Mensch, der sich sanft an den Grenzen reibt. In »Ingloria Victoria« rechnet er mit seiner ehemaligen Schule ab, dem Viktoria-Gymnasium in Aachen. Und allein, dass er darin die Zeile »denn neben Mathe und Latein brachte man mir da noch bei« mit dem Satz reimt (tief Luft holen), »dass ich nicht pünktlich und nicht arbeitsam und tugendhaft im preußischen Sinne ähnlich ’nem Roboter der Ja und Amen sagt und die Vokabeln lernt und andere verpfeift so wie ein Hilfssheriff des Lehrkörpers und insgesamt recht aufmüpfig wohl sei« (ausatmen), verdeutlicht: Danger Dan lässt sich, auch wenn er die Nähe zum Liedermachergenre sucht, nicht einengen. Immer wieder kommt sein am Rap geschultes Gespür für spielerische Metrik und Reime durch. Das Etikett »politisch« kann man möglicherweise abpulen. Aber den Sticker »Gute Liedermacherei«: den hat sich Danger Dan für das Album redlich verdient.