Angstfaszination

Der multimediale Komponist Alexander Schubert gehört zu den Gewinnern des österreichischen Prix Ars Electronica. Schubert wird für seine Arbeit »Convergence« ausgezeichnet. Das Zusammenspiel von Musikern und ihren gescannten Ebenbildern mit Hilfe von künstlicher Intelligenz »löst Angst und Faszination auf allen Ebenen aus«, hieß es am Montag in der Jurybegründung in Linz. (dpa/jW)