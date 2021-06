picture alliance / akg-images Arbeitete hart an sich selbst und zuletzt auch am Aufbau der Sowjetunion: Max Hoelz (undatiertes Foto Ende der 20er oder Anfang der 30er Jahre)

Als der Prozess gegen Max ­Hoelz am 17. Juni 1921 vor dem Sondergerichtshof in Berlin-Moabit beginnt, ist klar: Die deutsche Bourgeoisie fordert seinen Kopf. Bereits im März hatte Reichspräsident Friedrich Ebert (SPD) für die Aburteilung aufständischer Arbeiter eine Verordnung über die Schaffung außerordentlicher Gerichte erlassen. Deren Vollmachten nutzt die Justiz ausgiebig, hatten sie doch für den Fall Max Hoelz auch den Zweck, die Legendenbildung, die sich in der Arbeiterklasse um ihn entspannte, zu beenden. Im und um das Gerichtsgebäude wird ein Großaufgebot an Polizei postiert. Nach der Ergreifung des »roten Generals« wurde zudem erstmals eine amtliche Belohnung von 50.000 Mark für Hinweisgeber, die gegen Hoelz auszusagen bereit waren, versprochen – bezahlte Zeugen für ein erforderliches Urteil.

Entlarvung der Klassenjustiz

Die kommunistische Presse ist von der Verhandlung ausgeschlossen. Der Angeklagte hat in viel zu groß ausfallender Sträflingskleidung – auch das ein Novum in der Prozessordnung, bisher war ziviles Äußeres üblich – mit zwei unterschiedlichen Pantoffeln an den Füßen aufzutreten. »In dieser Aufmachung musste ich im Gerichtssaal erscheinen, zum Gaudium der sensationshungrigen Spießer und bürgerlichen Journalisten, die mit hämischem Gelächter meinen Eintritt begrüßten«, schreibt Hoelz später über sein Erscheinen im »Ehrenkleid für einen revolutionären Proletarier«.

Die gelenkte Prozessführung spornt das ohnehin ausgeprägte Selbstbewusstsein des Angeklagten an. Ihm geht es um die Entlarvung der Klassenjustiz. Höhepunkt soll seine Anklagerede gegen die bürgerliche Gesellschaft werden, die er am 22. Juni hält und aufgrund der Kurt Tucholsky ihn später als den »Mann, der die mutigste Rede vor einem deutschen Gericht gehalten hat«, bezeichnet. Mit Wucht und Witz seines rhetorischen Talents geht Hoelz zunächst auf seine Herkunft aus einer armen Familie, seinen harten Weg im Streben nach Bildung und das Grauen des Krieges ein. 1915, Westfront: »Wir trafen auf ein Leichenfeld.« Der Gestank sei furchtbar gewesen. »Ich habe aber stundenlang bei diesen Leichen gestanden.« Die Frage nach dem Warum lässt ihn nicht los. Erich Mühsam schreibt 1926, Hoelz habe erst gelernt, »die theoretischen Folgerungen« zu ziehen, »als ihn Instinkt und Temperament längst in die Reihen und bald danach an die Spitze der mit der Waffe kämpfenden Proletarier geworfen hatten«.

1918 wird er als »militärdienstuntauglich« entlassen, geht zurück nach Falkenstein im Vogtland. Die Stadt wird seine Basis: »Bei 15.000 Einwohnern gab es 5.000 Erwerbslose«, erklärt er später im Prozess. Zunächst wird Hoelz im April 1919 Vorsitzender des Arbeitslosenrates und bald zum Anführer des Widerstands gegen Kapp-Putschisten, Reichswehr und Sicherheitspolizei (Sipo). Er nimmt den Reichen, gibt den Armen, befreit Genossen aus der Haft – und agiert viel harmloser, als es seine martialischen Aufrufe vermuten lassen, im Vergleich zu seinen erklärten Feinden sowieso. Trotzdem: Die Geschichten von Mobilisierung und tollkühnen Attacken seiner Roten Garde, spottender Inbesitznahme, Flucht und Illegalität sind abenteuerlich. Hoelz taucht immer wieder unauffällig ab und stets mit Getöse auf. Unterschlupf findet er »in Hunderten, ja, Tausenden von Proletarierfamilien«, so die Worte des Angeklagten. »Die Arbeiter haben das Letzte, was sie hatten, mit mir geteilt.«

Erst nach Beginn der Rebellion im Mansfelder Land sei er 1921 »zu den Genossen geeilt«, habe sich dem Aktionsausschuss angeschlossen – »immer bereit, aus dem Abwehrkampf in den Angriff überzugehen«. Als die Kämpfe im Ruhrgebiet scheitern, will er nicht klein beigeben. Denn: »Die Arbeiterschaft in Mitteldeutschland ist revolutionär bis auf die Knochen.« Im April 1921 wird Hoelz schließlich unspektakulär in einem Café, offenbar nach Verrat, festgenommen.

Die Anklagepunkte im Juni 1921 beinhalten Gebrauch von Sprengstoff, Beschlagnahmen, Brandstiftungen. Hoelz nimmt alles auf sich, außer den Hauptanklagepunkt, einen Gutsbesitzer aus Roitzschgen getötet zu haben. Keine Beweise, widersprüchliche Zeugenaussagen – ihm kann die Tat in der Verhandlung nicht nachgewiesen werden. Trotzdem schlussfolgert der Staatsanwalt, um ein Todesurteil zu rechtfertigen, es gebe »eine Reihe innerer seelischer Zeichen« für diesen »gemeinen, hinterlistigen Meuchelmord«. Aber dem Sondergericht bleibt nichts anderes übrig, als »lebenslängliches Zuchthaus« und »dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte« zu verhängen.

Solidaritätskampagne

Max Hoelz wird sofort in die Zwingburg von Münster verschleppt und verbringt die nächsten sieben Jahren unter härtesten Bedingungen in diversen Zuchthäusern. Isolation, Dunkelarrest, Schreibverbot sollen ihm – so die Hoffnung reaktionärer Kräfte – einen langsamen, nichtöffentlichen Tod bescheren. Eine beispiellose Solidaritätskampagne der KPD und der Roten Hilfe läuft über Jahre hinweg, angefeuert von Egon Erwin Kisch und Mühsam – explizit für ein Wiederaufnahmeverfahren, nicht die schnöde Freilassung. Nachdem unabhängig ermittelt wurde, dass er den Gutsbesitzer nicht getötet haben konnte, bildet sich das Hoelz-Komitee aus 163 Persönlichkeiten von Thomas Mann über Albert Einstein bis Bert Brecht und Käthe Kollwitz. Am 20. Juli 1928 wird Hoelz von Hunderttausenden in Berlin triumphal in Freiheit begrüßt. Er verbringt seine letzten Jahre als gefeierter Held mit Rotbannerorden in der Sowjetunion, agitiert, arbeitet hart am Aufbau des Landes und ertrinkt im September 1933 im Fluss Oka nahe Gorki. Ob Unfall oder unter Fremdeinwirkung, die Frage verleitet bis heute zu Spekulationen.

In der DDR spielte Max Hoelz im Kanon der Nationalhelden nie eine tragende Rolle, trotzdem bleibt der Revolutionär im kollektiven Gedächtnis. Walter Ulbricht pflegt seine Abneigung gegen ihn; die Rehabilitation kommt unter Erich Honecker, der in »Aus meinem Leben« die gemeinsame Silvesterparty 1930/31 in Hoelz’ Zimmer im Hotel Lux stolz erwähnt. Die Defa bringt 1973 den Film »Wolz – Leben und Verklärung eines deutschen Anarchisten« mit eindeutigen Bezügen heraus. Zum 100. Geburtstag im Oktober 1989 bekommt ein NVA-Truppenteil seinen Namen, ein Denkmal wird in Falkenstein enthüllt. Wenige Monate später fällt es schon wieder dem Furor der örtlichen CDU zum Opfer.

Erstaunlich, dass Hoelz angesichts der Popularität zu Lebzeiten heute fast dem Vergessen anheimgefallen ist. Der »Freundeskreis Max Hoelz« im Vogtland hält die Erinnerung wach, zu ihm gehört der Pädagoge und Autor Peter Giersich: »Wir wollen ihn weder verteufeln noch vergöttern. Er war eben eine herausragende Person«, sagte er kürzlich gegenüber jW. Eine Wanderausstellung über Max Hoelz, die in den vergangenen vier Jahren unter anderem in Dresden, Leipzig und Riesa gezeigt wurde, wartet nur darauf, wieder aus dem Depot geholt zu werden.