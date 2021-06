imago/ZUMA Press / Montage jW

Schlechtes Signal

Zu jW vom 14.6.: »Wagenknecht beklagt ›Cancel Culture‹«

(…) Es ist ein verheerendes Signal für Die Linke, die sich wiederholt internen Flügelkämpfen und dem Austausch von persönlichen Befindlichkeiten ausgesetzt sieht, dass man im Umgang mit freigeistigen Mitgliedern wie Sahra Wagenknecht keinen anderen Rat weiß, als am Ende deren Ausschluss anzustreben. Zweifelsohne hat diese Unterdrückung von Meinungspluralismus eine vernichtende Außenwahrnehmung zur Folge. Denn es entsteht dadurch nicht allein der öffentliche Eindruck von einer bloßen Selbstzerfleischung der Partei. Vielmehr werden reformpolitische Ansätze, die mit einer skeptischen Reflexion der parteilichen Grundwerte einhergehen, im Keim erdrückt. Dass Wagenknecht die linke Identitätspolitik auf Herz und Nieren überprüft und ihren Genossen letztlich attestiert, dass man mit weltanschaulicher Wohlfühltaktik und in sich kreisender Selbstbeschäftigung den Kontakt zur eigenen Klientel verliert, ist aus meiner Sicht ein dankenswerter Einwand, der uns eigentlich zum Nachdenken anregen sollte – statt sich auffallend darüber zu empören, von einer erfahrenen wie klugen Vorreiterin der linken Partei mit klaren Worten aus der ideologischen Komfortzone geworfen zu werden. Immerhin scheint es deutlich angenehmer, über Gendersternchen und Frauenquoten zu philosophieren, als sich mit der Frage zu beschäftigen, wie vernünftig, praktikabel und hilfreich es ist, den Weltfrieden herbeizusehnen und Deutschlands Türen für die Welt zu öffnen. Nicht nur Wagenknecht rüttelt angesichts der dramatischen Umfrage- und Wahlergebnisse der Partei Die Linke an der Parteiseele. Und als pragmatisches Mitglied würde ich meinen Mitgenossen dazu raten, das Angebot zur Spiegelung der eigenen Standpunkte anzunehmen und das Augenmerk dorthin zu richten, wo man sich eine solidarische Stimme erhofft. Ich halte es hierbei mit dem Zitat von Sigmar Gabriel: »Wir müssen raus ins Leben; da, wo es laut ist; da, wo es brodelt; da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.« Als sachbezogener Politiker, der selbst schon ins Kreuzfeuer der Kritik durch vereinzelte Mitglieder und Parteistrukturen geraten ist, empfehle ich uns, die Knüppel wieder einzupacken und auf der Isomatte die Friedenspfeife zu rauchen. Das wäre ein Signal der Toleranz, das gerade in Wahlkampfzeiten die Gemüter beruhigen und die Kräfte bündeln würde. Wenngleich ich ein glühender Verfechter der Regierungsbeteiligung meiner Partei bin, kann ich ihr im jetzigen Zustand nicht zureden, Verantwortung für unser Land zu übernehmen. Zunächst muss sich manch Genosse klar werden, ob gegenseitige Verunglimpfung, von Abneigung untermalte Anschuldigungen und sich im Ton vergreifende Denunziation Stil einer Linken sein soll, die den Anschluss an das Volk zu verlieren droht.

Dennis Riehle, Konstanz

Klare Kante

Zu jW vom 16.6.: »In der Äquidistanzerei«

Mit dem am 15. Juni im Deutschlandfunk gegebenen Interview hat Dietmar Bartsch wieder alle Türen für Spekulationen über die Einhaltung der friedenspolitischen Grundsätze der Partei Die Linke geöffnet und damit erneut für Diskussionen im Vorfeld der Bundestagswahl gesorgt. Warum wird die friedenspolitische Position des Parteiprogramms in eventuellen Koalitionsgesprächen in Frage gestellt? Damit wird das Alleinstellungsmerkmal der Linken als konsequenter Friedenspartei zusehends aufgeweicht. Warum wird ein gutes und stabiles Verhältnis zu Russland, gerade im Angesicht des 80. Jahrestages des Überfalls Deutschlands auf die Sowjetunion, nicht deutlich als politisches Bekenntnis der Linken benannt? Das Interview könnte unter der Überschrift stehen: »Wie weit soll/wird die Anpassungsstrategie zum Verschwinden der Partei Die Linke führen?«, oder: »Alles ist mit der Linken in Regierungsverantwortung möglich!« Fakt: Die politischen Ergebnisse und Bekenntnisse auf dem Grünen-Parteitag zeigen, dass eine Koalition inhaltlich unmöglich ist. Außer, Die Linke ändert ihr Parteiprogramm. Nicht nur die allgemeinen Umfragewerte für Die Linke sinken, auch die Zustimmung in unserem persönlichen sowie gesellschaftlichen Umfeld ist im Fall begriffen, Austritte eingeschlossen. Die Situation erinnert fatal an die Wahlniederlage von 2002, und auch da war Dietmar Bartsch mitverantwortlich. Soll sich das wiederholen? Hoffentlich stoppt der kommende Parteitag den lavierenden Kurs und zeigt klare Kante.

Matthias Schwander, Horst Seiler und Raimon Brete, Die Linke Ortsverein Sonnenberg/Chemnitz

Falsches Wissen

Zu jW vom 15.6.: »Bildungswüste Bayern«

Bleibt die Frage: Welche Art von »politischer Bildung« bleibt den Schülern vorenthalten? Ist es ein Nachteil, nicht die gängige Weltsicht eingetrichtert zu bekommen, zum Beispiel über die Gleichsetzung von kapitalistischem Wirtschaften mit Demokratie und Freiheit, über die Friedfertigkeit des westlichen Militärbündnisses, über die Notwendigkeit globaler Interessensdurchsetzung, über das segensreiche Wirken der Kirchen, über die bürgerliche Definition von »Extremismus« etc.? Da in deutschen Schulen mit Sicherheit kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Politikbild vermittelt wird, ist es wohl immer noch besser, keine politische Bildung zu genießen als eine absolut falsche.

Dieter Reindl, Nürnberg

Höchste Gefahr

Zu jW vom 14.6.: »Allianz gegen Beijing«

Die Menschheit steht am Rande des Unterganges. Statt die sich daraus ergebenden, drängenden Probleme weltweit gemeinsam anzugehen, suggerieren uns die G7, die Konfrontation mit Russland und China sei die Hauptaufgabe unserer Zeit. Welch eine Verblendung: Das Niederringen eines Konkurrenten selbst kurz vor dem gemeinsamen Sturz in den Abgrund für wichtiger zu halten als die gemeinsame Rettung, das zeigt, wie pervertiert und gefährlich dieses Denken inzwischen geworden ist.

Joachim Seider, per E-Mail