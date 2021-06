Wirtschaftskrieg gegen Kuba stoppen!

Desmond Boylan / Reuters Markt in Havanna (23.10.2013)

Am Montag wird eine Petition zum Stopp des Wirtschaftskriegs gegen Kuba in der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin übergeben. Dazu teilte die »Havanna-Initiative« am Freitag mit:

Im vergangenen Jahr haben wir, eine Gruppe Deutscher, die in Kuba im Kultur- und Wissenschaftsbereich tätig sind, eine Petition gestartet, in der wir die Bundesregierung und die Europäische Union auffordern, sich aktiv für eine Aufhebung der von den USA seit mehr als 60 Jahren gegen Kuba verhängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade einzusetzen, europäische Akteure auf Kuba mit der EU-Verordnung von 1996 effizient vor US-Sanktionen zu schützen und allen Kubanerinnen und Kubanern uneingeschränkten Zugang zum wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und künstlerischen Austausch zu ermöglichen.

Wir haben in den vergangenen Monaten aus erster Hand selbst erleben müssen, wie sich die Lebensbedingungen der kubanischen Bevölkerung durch 243 zusätzliche Sanktionen der Regierung Donald Trumps, die von der Biden-Administration – trotz gegenteiliger Ankündigungen im US-Präsidentschaftswahlkampf – bis heute aufrechterhalten werden, während der Coronapandemie immer weiter verschlechtert haben. Dies geschieht, obwohl Kuba 38 Ärztebrigaden mit über 2.500 medizinischen Fachkräften in 26 Länder schickte, um im Kampf gegen Corona zu helfen, und insgesamt fünf eigene Impfstoffe entwickelte, von denen mehrere bei der WHO registriert sind. Wir haben inzwischen über 72.000 Unterschriften und ein reges Presseecho erhalten sowie einige Veranstaltungen zum Thema realisiert. Und wir machen weiter!

Hintergrund: Am 23. Juni 2021 wird Kuba in der UN-Generalversammlung zum 29. Mal eine Resolution einbringen, die die USA zur Beendigung der seit 1960 bestehenden unilateralen Sanktionen auffordert. (…)

Andreas Keller, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Hochschulexperte, hat die Bundesregierung am Freitag aufgefordert, noch vor der Bundestagswahl eine weitere Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) auf den Weg zu bringen:

Es ist ein erster Erfolg der unter dem Hashtag »#IchBinHanna« geführten Twitter-Kampagne, dass ein Staatssekretär des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), Wolf-Dieter Lukas, per Videobotschaft Verständnis für die Proteste äußert. Jetzt müssen den Worten aber Taten folgen – Schluss mit dem Hire-and-Fire-Prinzip in der Wissenschaft. 89 Prozent aller wissenschaftlichen Angestellten an Universitäten haben einen Zeitvertrag, die Laufzeit der Verträge beträgt im Durchschnitt gerade mal zwei Jahre – ohne die Regelungen des WissZeitVG wäre dies nicht möglich. Zwar wurde das Gesetz vor fünf Jahren nach einer Initiative der GEW nachgebessert, aber es hat immer noch zu viele Schlupflöcher, die die Arbeitgeber nutzen. Wir brauchen daher eine klare Regelung, dass für Daueraufgaben in Forschung und Lehre nur Dauerstellen eingerichtet werden dürfen, sowie verbindliche Mindestlaufzeiten für befristete Arbeitsverträge. Darüber hinaus muss ein Rechtsanspruch auf Vertragsverlängerung bei Kinderbetreuung, Behinderung und chronischer Erkrankung sowie pandemiebedingten Beeinträchtigungen ins Gesetz.