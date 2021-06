Handelsverband für Sonntagsöffnung

Berlin. Der Handelsverband Deutschland (HDE) will die Geschäfte bis Jahresende auch an Sonntagen geöffnet halten. »Das wäre ein klares Signal an die Menschen, dass die Innenstädte wieder offen und die Geschäfte wieder für alle da sind«, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Freitag. (Reuters/jW)