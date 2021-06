Bundesnetzagentur kürzt Betreibern Renditen

Bonn. Die Bundesnetzagentur will den Betreibern der Strom- und Gasnetze in Deutschland die Renditen auf ihr eingesetztes Kapital kürzen. Der Eigenkapitalzins für neue Investitionen soll in der nächsten Regulierungsperiode von derzeit 6,9 auf knapp 4,6 Prozent sinken, wie aus einem Schreiben von Netzagenturchef Jochen Homann an den Beirat der Behörde hervorgeht. Homann begründete die geplanten Kürzungen mit der anhaltenden Niedrigzinsphase. Verbraucher und Unternehmen dürften nicht »unangemessen hohe Renditen der Netzbetreiber finanzieren«. (dpa/jW)