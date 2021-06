Ostwestpartei CDU

Frank May/dpa Eine Frau gibt bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ihre Stimme in einem Wahllokal in Wienrode ab.

Das Desaster der Umfrageinstitute in Sachsen-Anhalt ist auch eins der Parteien, die dort als westdeutsch wahrgenommen werden, d. h. SPD, Grüne und FDP. Die von bundesdeutschen Professoren gegründete und in westlichen Bundesländern höchst erfolgreiche AfD hat es erneut geschafft, sich als ostdeutsche Protestpartei, diesmal im Anschluss an die Querdenker-Quakerei darzustellen. Aber auch beim Wahlsieger CDU kamen die Demoskopen nicht andeutungsweise in die Nähe von deren Resultat, nur bei AfD und Linke lagen sie ungefähr richtig.

Die Befragungsinstitute waren ein weiteres Mal mit ihren Prognosen in einem ostdeutschen Bundesland Produzenten falscher Gerüchte. Noch am Wahltag titelte z. B. Bild am Sonntag: »Deutschland droht ein Erdbeben-Sonntag«, und behauptete wie seit Wochen, die Landes-CDU liege einen Prozentpunkt vor der AfD. Das Springer-Blatt zitierte zudem den Präsidenten des Bundesverbandes der BDI Siegfried Russwurm: »Die Exportnation Deutschland lebt von ihrer Weltoffenheit, Vielfalt und Buntheit. Unser Arbeitsmarkt ist darauf angewiesen, dass Menschen aus anderen Ländern gerne hier arbeiten. Wenn die AfD die Wahl gewinnt, wäre das schlecht für den Ruf Deutschlands in der Welt und schlecht für die deutsche Industrie.«

Dieses Signal – Null Interesse an Land und Leuten, die Exportquote einziger Maßstab – kennen Ostdeutsche vom BRD-Kapital und dessen politischem Personal seit 30 Jahren. Es besagt: Die deutsche Industrie geht euch nichts an, aber wählt ja nicht falsch. Im Klartext: Eine Dax-Konzernzentrale gibt es in Ostdeutschland nicht, nur einige verlängerte Werkbänke, an denen für Dumpinglöhne länger als im Westen gearbeitet werden darf. Von Kapitalismus als Ursache der wirtschaftlichen und sozialen Dauerkrise allerdings sprach im Wahlkampf auch Die Linke nicht, sondern plakatierte, »den« Wessis das Kommando zu nehmen. Das ist, wenn es um die Ursachen für objektive Lage und subjektive Wahrnehmung der Wähler geht, ungefähr so tiefschürfend wie die Behauptung der AfD, sie habe »die« Arbeiter gewonnen. Welche denn? Die Zahl der exilierten Industriebeschäftigten auch aus Sachsen-Anhalt dürfte größersein als die der verbliebenen. Bis auf Leuna und Bitterfeld-Wolfen ist das Land eine industrielle Wüste, wurde alles systematisch zerschlagen und marginalisiert, was die DDR an Großindustrie aufgebaut hatte – vom Schwermaschinenbau in Magdeburg bis zur Kinderwagenindustrie in Zeitz. Geblieben sind übelste Exzessivausbeutungsunternehmen wie das Tönnies-Fleischwerk in Weißenfels, das vor allem Bulgaren und Rumänen schikaniert. Für die Exportquote.

CDU-Spitzenkandidat und Ministerpräsident Rainer Haseloff verzichtete auf Beschimpfung Ost- oder Westdeutscher nach dem Muster seines Parteikollegen, des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz. Haseloff holte sogar den CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten Armin Laschet in seinen Wahlkampf, obwohl er bei dessen Nominierung hörbar für Markus Söder gegrummelt hatte. Er machte landesväterlich die Partei zur einzigen, die Ostverständnis zelebrierte und auf Westverstehen nicht verzichtete. Hinzu kommt: Winfried Kretschmann und Malu Dreyer haben im März nachgewiesen, dass amtierende Ministerpräsidenten ihre Parteien überdurchschnittlich nach vorn bringen können. Die sorgfältig geschürte Furcht vor einem Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU und AfD in Sachsen-Anhalt oder einem Wahlsieg der Krawall- und Faschistenpartei, brachte Haseloff zusätzliche Stimmen. Seine Wähler wussten, dass die CDU keine antifaschistische Barriere ist, trauten ihm aber offenbar zu, die weiter nach Rechts schielenden Abgeordneten seiner Landtagsfraktion auch zukünftig bremsen zu können. Hoffnungsvoll ist da niemand. Aber Armin Laschet wird Haseloffs Kampagne sehr genau studieren.