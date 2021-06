Friedensdelegation festgesetzt

Boris Roessler/dpa Kontrolle durch Angehörige der Bundespolizei an deutschem Flughafen (Symbolbild)

Die Bundespolizei hat am Sonnabend am Düsseldorfer Flughafen 19 Mitgliedern einer Friedensdelegation die Ausreise in die kurdischen Autonomiegebiete im Irak verboten. Nach Angaben von Teilnehmern wollte sich die Gruppe aus Politikern der Partei Die Linke, Menschenrechtsaktivisten und Vertretern von »Ende Gelände« im Nordirak über die dort seit Wochen andauernden Angriffe der Türkei informieren. Die Delegation wollte nach Erbil fliegen, in die Hauptstadt der Region.

Unter den Festgehaltenen befanden sich die Fraktionsvorsitzende der Hamburger Bürgerschaftsfraktion, Cansu Özdemir, der ehemalige Bürgermeister der Stadt Diyarbarkir Sur, Abdullah Demirbas, sowie Martin Dolzer, Delegierter des Linke-Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko. »Wir wurden mehrere Stunden in einem Raum ohne Fenster auf dem Gelände des Düsseldorfer Flughafens festgehalten. Uns wurden die Reisepässe abgenommen, und wir wurden stundenlang befragt«, beschrieb Özdemir den Vorgang gegenüber jW. Gegen 15 der Betroffenen wurde von der Bundespolizei ein Ausreiseverbot ausgesprochen.

Eine Sprecherin der Bundespolizei nannte als Anlass für die »grenzpolizeiliche Befragung«, »dass wir nicht ausschließen konnten, dass von Personen dieser Gruppe Gefährdungen ausgehen könnten, die die Sicherheitsbelange der Bundesrepublik Deutschland im Ausland nachhaltig schädigen könnten«. »Dies ist ein ungeheuerlicher Vorgang, der vollständig aufgearbeitet werden muss. Hier wird offenbar Recht gebrochen, um das Ansehen Deutschlands bei Erdogan aufzupolieren«, kommentierte Hunko das Agieren der Bundespolizei.

Weitere 23 Politiker, Journalisten und Aktivisten, unter ihnen auch der Berliner Abgeordnete Hakan Tas, wurden ebenfalls am Sonnabend in Erbil von den dortigen Sicherheitskräften festgesetzt und in einem Keller festgehalten. »Wir sollten zunächst bis kommenden Dienstag auf eine Abschiebung warten. Es standen zwölf Betten für 23 Personen zur Verfügung«, beschreibt eine Delegationsteilnehmerin im Gespräch mit jW die Situation. Nach Protesten und auf diplomatischen Druck wurden die 23 bereits am Sonntag über Doha und Kairo nach Deutschland abgeschoben. Das Kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit e. V. (Civaka Azad) teilte mit, dass mindestens 40 Menschen aus elf Ländern am Flughafen in Erbil an der Einreise gehindert wurden, darunter auch Delegierte der Kommunistischen Partei Frankreichs (PCF). (jW/Agenturen)