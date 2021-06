»Deine 3-D-Pillen sind abgelaufen.« Roswitha stellt eine Plastikdose auf den Tisch, die mir bekannt vorkommt. »Ich habe den Badschrank aufgeräumt. Das Zeug da kannst du noch als Rattengift verwenden.« Stimmt. Nur dass es keine »3-D-Pillen« sind, sondern Vitamin-D3-Kapseln – ein sogenanntes Nahrungsergänzungsmittel. Das darin enthaltene Cholecalciferol, die wichtigste physiologische Form des Vitamins D, wird tatsächlich gegen lästige Nagetiere eingesetzt. Die vertragen es nämlich nicht, im Gegensatz zum menschlichen Körper, der den Stoff sogar braucht und ihn mit Hilfe von ­UV-B-Strahlung in seiner Haut aus ­7-Dehydrocholesterol bildet. Dafür muss man aber ab und zu in die Sonne gehen und nicht wie Roswitha sich beim ersten Sonnenstrahl von oben bis unten mit einer Creme mit Lichtschutzfaktor 80 einschmieren.

»Ich hatte das mal für dich gekauft«, murre ich und schmeiße die 2012 abgelaufene Packung in den Müll. Mit der Nahrung kann der Körper leider nur maximal 20 Prozent seines D3-Bedarfs decken und auch nur dann, wenn er regelmäßig Lebertran schluckt oder fetten Fisch:

Saßnitzer Seemannsgarn

Von vier Scheiben Weißbrot die Rinde abschneiden. Erst mit Butter, dann mit Senf bestreichen, mit geriebenem Käse bestreuen und mit zwei mundgerecht zerteilten geräucherten Bücklingsfilets belegen. Darauf wieder Reibekäse streuen, kleine Butterflöckchen darüber verteilen und mit etwas Paprikapulver bestreuen. Die so vorbereiteten Schnitten kurz im Backofen grillen. Mit Petersilie garnieren.

Fürs kalte Buffet eignet sich Bücklingssalat:

Drei Pellkartoffeln kochen. Sechs Bücklinge häuten, die Filets in gleichmäßige Stücke teilen. Die abgekühlten Kartoffeln, einen Apfel und eine rote Zwiebel schälen und würfeln. Ein Bund Dill hacken. Rote Bete aus dem Glas würfeln. Alle Zutaten miteinander vermischen. Für die Sauce 1 ½ EL Essig mit 5 EL Öl und Salz und Pfeffer verquirlen. Kurz vor dem Servieren zum Salat geben.

»Als Grottenolm riskierst du im fortgeschrittenen Alter Knochenerweichung infolge deines D3-Mangels«, ermahne ich die Freundin, »ich schieb' dich nicht im Rollstuhl durch Plauen!« Aber die brütet schon was anderes aus: »Wenn die Grünen den Veganismus diktatorisch durchsetzen, wie kommen wir dann an die Milch für unseren Kaffeekonsum? Sojamilch krieg’ ich nicht runter.« Ich schau’ mich im Wohnzimmer um. »Wir legen uns rechtzeitig vor den Wahlen eine Kuh zu. Platz wär’ ja noch.« – »Aber die hat doch hier keinen Auslauf!« – »Im Internet steht, es gibt auch ›Flexkühe‹. Teuer, aber die kann man gleichzeitig als Mastvieh verwenden. Hoher Wiederverkaufswert.« Rossi: »Pfff … Ist doch kein Gebrauchtwagen. Nee, nee.« – »Na gut, dann das Standardmodell: 1.800 Euro, zwei Jahre alt und hat schon mal gekalbt.« »Es ist sinnvoll, so lange mit dem Kauf beim Züchter zu warten, weil man dann erst weiß, wieviel Milch sie gibt«, sagt Bauer Hans Foldenauer, Mitglied beim Bundesverband Deutscher Milchviehhalter im Interview mit dem Tagesspiegel. »Als gut gelten 9.000 bis 10.000 Kilogramm Milch pro Jahr.« »Reicht das für deinen Kaffee, Rossi?« – »Knapp … Aber Gassi gehst du mit ihr!«