Regelbasiert

Matthias Nass ist internationaler Korrespondent der Zeit. In den vergangenen Tagen war er bei Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer eingebettet in Ostasien unterwegs. Pünktlich zum »Tag der Bundeswehr«, den die Truppe mit allerhand virtuellem Schlachtfeldgewummer und Grüßen von diversen Fronten (»Frauen und Männer aus den Auslandseinsätzen der Bundeswehr werden live aus Afghanistan und Litauen zugeschaltet«) am 12. Juni begeht, rapportiert er unter der Überschrift: »Neu hier. Die Bundesregierung schickt eine Fregatte in den Pazifik – und zeigt damit politisch Flagge gegen China«. Erster Satz: »Es ist ein historischer Konferenztisch, an dem Annegret Kramp-Karrenbauer auf der Pazifikinsel Guam zu früher Morgenstunde Platz nimmt. 54 Jahre zuvor, am 20. März 1967, versammelten sich um diesen Tisch die politischen und militärischen Führungen der Vereinigten Staaten und Südvietnams. US-Präsident Lyndon B. Johnson, an seiner Seite Verteidigungsminister Robert McNamara, diskutierte mit Präsident Nguyen Van Thieu über den Fortgang des Vietnamkrieges. Damals verbreiteten beide Seiten Optimismus.« Dann sei aber der Krieg »in die falsche Richtung« gegangen, habe der heutige US-Kommandeur erläutert. Nass ergänzt, von hier aus seien damals »die strategischen B-52-Bomber mit ihrer tödlichen Last« gestartet.

Die bestand aus Bomben und der Entlaubungschemikalie »Agent Orange«, die hochgiftiges Dioxin enthält. Sie fordert bis heute Opfer: Missbildungen bei Neugeborenen, schwere Krankheiten, Siechtum. Am 10. Mai erst scheiterte streng rechtsstaatlich die Klage einer gebürtigen Vietnamesin in Frankreich gegen Herstellerkonzerne wie Monsanto (heute Bayer) oder Dow Chemical, weil sich das Gericht für den Krieg eines souveränen Staates nicht zuständig sah.

Nun wird im so traditionsreichen Guam demnächst ein deutsches Kriegsschiff erwartet, die Fregatte »Bayern«. Nass zitiert aus den von der Bundesregierung am 2. September 2020 verabschiedeten Leitlinien zum Indopazifik: »Als global agierende Handelsnation und Verfechter einer regelbasierten internationalen Ordnung darf Deutschland sich nicht mit einer Zuschauerrolle begnügen.« Auf die beschränkte sich das, was von Guam, das die USA 1898 aus dem spanischen Kolonialreich ins eigene überführten, ausging, nie. Laut Nass rief Kramp-Karrenbauer den Soldaten der »USS Charleston« (»ein futuristisches Kriegsschiff wie aus einem James-Bond-Film«) daher zu: »Wir kämpfen für Demokratie, Freiheit und eine regelbasierte Ordnung. Seite an Seite. In Europa ist Russland der Gegner, hier eher China.« Also wird sich die »Bayern« drei Wochen lang an der Überwachung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea beteiligen und plant einen Hafenbesuch in Shanghai. Denn, gibt Nass das Auswärtige Amt wieder: »Unsere Indopazifik-Politik schließt China nicht aus.« In Berlin ist man sich noch nicht einig. Die Politik der Kanzlerin gegenüber Beijing ist für Kramp-Karrenbauer, so Nass, »zu zurückhaltend«, weil die Auseinandersetzung mit China unvermeidlich sei: »Deutschland kann sich dieser Frage nicht entziehen.« Die Ministerin hofft auf die nächste Koalition, denn »eine wertebasierte Außenpolitik« sei bei »Teilen der Grünen stark ausgeprägt«. Nass bilanziert: »Amerika und China bereiten sich beide darauf vor, dass aus ihrer Rivalität ein militärischer Konflikt werden kann.« Im Indopazifik werde die Macht gerade »neu geordnet, mit allen damit verbundenen Gefahren«. Da sei der Konferenztisch von 1967 »kein schlechter Ort, um dies zu begreifen«. Da wurde schließlich ein werte- und regelbasierter Völkermord erörtert. Für Kramp-Karrenbauer ein Wallfahrtsort.