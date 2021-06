Yuri Kadobnov/Pool/Files/REUTERS Der beste Präsident Russlands, den der Westen je hatte: Boris Jelzin auf einer Preisverleihung 1998 in Moskau

Der Wahlakt, zu dem die Bewohner Russlands am 12. Juni 1991 aufgerufen waren, wird in der Literatur als »erste demokratische Volkswahl eines russischen Präsidenten« gepriesen. Gesichert ist jedenfalls, dass sie mit geringerem Einsatz der sogenannten administrativen Ressourcen einherging als alle Präsidentenwahlen in Russland danach. Auch diejenige, die sich der Wahlsieger von 1991, Boris Jelzin, fünf Jahre später selbst genehmigte, als sein Ansehen bereits im Keller war und er sich von heimischen Oligarchen das Geld und von US-amerikanischen Wahlkampfstrategen das Know-how leihen musste, um den Wahlsieg von Gennadi Sjuganow, Chef der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation (KPRF), zu verhindern. 1991 erhielt Jelzin in der Volkswahl 57 Prozent der Stimmen, der Kandidat des »Establishments«, Exregierungschef Nikolai Ryschkow, nur 16. Ein deutliches Votum einer Bevölkerung, die nach sechs Jahren »Umbau« in den Trümmern ihres Landes Schlange nach dem Nötigsten stand. Dass in dieser Situation viele gedacht haben mögen, ein Ende mit Schrecken sei besser als ein Schrecken ohne Ende, ist im nachhinein nachvollziehbar.

Trotzdem war die Präsidentenwahl in der damals noch Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR) nur die symbolische Krönung eines Kurses auf die Zerstörung der Sowjetunion, die der (seit 1989) Vorsitzende des Obersten Sowjets der RSFSR, Boris Jelzin, spätestens seit Ende 1987 verfolgt hatte. Genau ein Jahr zuvor, am 12. Juni 1990, hatte das von Jelzin geleitete Republiksparlament einen Beschluss über die Souveränität der Russischen Republik gefasst, der insbesondere den Vorrang der russischen Gesetzgebung gegenüber jener der UdSSR beanspruchte.

König Ohneland

Russland war nicht die erste Unionsrepublik, die diesen Vorrang in Anspruch nahm: Das war schon 1988 Estland gewesen, dem 1989 Litauen und bald darauf Georgien und Armenien folgten. Aber Russland war die bei weitem größte Unionsrepublik. Ohne Estland oder Georgien hätte die UdSSR weiterbestehen können; ohne Russland wurde sie zu einer leeren Hülle, und Michail Gorbatschow, der sich 1989 – nicht vom Volk, sondern vom Kongress der Volksdeputierten – zum Präsidenten der UdSSR hatte wählen lassen, zum König Ohneland.

Es ging bei der »Parade der Souveränitäten« nicht nur um formale Rechtsansprüche. Jede der für souverän erklärten Republiken hörte auf, Steuern an die Unionsebene abzuführen. Das untergrub deren Funktion als zentrale Umverteilungsinstanz, und es versetzte den ohnehin durch die Abschaffung der zentralen Wirtschaftsplanung geschwächten Lieferbeziehungen der Betriebe einen weiteren Schlag. Jede Republik versuchte, das in ihren Grenzen Erwirtschaftete für sich zu behalten; je größer sie war und je differenzierter ihre Wirtschaftsstruktur, desto besser die Überlebenschancen. Das war das rationale Moment hinter Jelzins Strategie hin zur Souveränität Russlands: Russland war – nicht relativ, da gaben die Balten und Belorussen mehr an die Zentrale ab, aber in absoluten Zahlen durchaus – die größte Quelle der Ressourcen, die mit immer schlechterem Erfolg an die peripheren Republiken umverteilt wurden. Es ist nicht erstaunlich, dass die zentralasiatischen Unionsrepubliken am Zerfall der Union am wenigsten interessiert waren: Sie waren traditionell die Empfänger der Mittel aus dem Unionshaushalt.

Jelzins Strategie der Herauslösung Russlands aus der UdSSR knüpfte an die Erfahrung des alltäglichen Mangels an, konkret in Moskau an den Einkaufstourismus von Bewohnern der Randrepubliken in die besser versorgte Hauptstadt. Die Jahre, über die wir hier sprechen, waren die, in denen an den Moskauer Bahnhöfen informelle Zollkontrollen eingeführt wurden und die Polizei den Leuten in die Taschen und Koffer schaute, ob sie nicht ein paar Dauerwürste oder Damenstrumpfhosen zuviel nach Riga oder Taschkent schleppten.

Gleichzeitig waren dem Großteil der sowjetischen Bevölkerung die politischen Konsequenzen der »Parade der Souveränitäten« vermutlich nicht klar. Jelzin wusste das, und er nutzte es skrupellos aus. Der Beschluss über die Wahl eines Staatspräsidenten der RSFSR wurde am 17. März 1991 gefasst, gleichzeitig mit einem Referendum, in dem die Bevölkerung eines Großteils der UdSSR über die Frage abstimmte, ob die Sowjetunion erhalten bleiben sollte. Sechs baltische und kaukasische Republiken verboten die Durchführung dieses Referendums auf ihrem Gebiet, vermutlich weil die Ergebnisse nicht so eindeutig im Sinne der neuen nationalistischen Eliten auszufallen drohten, wie die sich das wünschten. Im Rest des Landes stimmte eine Dreiviertelmehrheit der Teilnehmer (bis zu 98 Prozent in Turkmenistan) für den Erhalt der UdSSR in einer »erneuerten Gestalt«. Den Abstimmenden in Russland wurden also faktisch zwei Fragen gestellt, die sich gegenseitig ausschlossen.

Die nach wie vor breite Zustimmung zum Erhalt des eigenen Landes in der Bevölkerung war das letzte politische Argument, das ­Gorbatschow noch für sich ins Feld führen konnte. Insofern spielte der Versuch des sogenannten Staatskomitees für den Ausnahmezustand (GKTschP), im August 1991 den bereits eingeleiteten Zerfall der UdSSR mit ­militärisch-ordnungspolizeilichen Mitteln zu stoppen, objektiv Jelzin in die Hände. Indem die Mitglieder des GKTschP Gorbatschow daran hinderten, den Verhandlungsprozess über eine gelockerte, aber fortbestehende Union in Gang zu setzen, machten sie Jelzin zum Herrn der Lage. Und seltsamerweise gingen sie gegen Jelzin kaum vor – ­ebensowenig übrigens dieser später gegen jene. Nicht einmal Strom und Telefon wurden im Weißen Haus, dem Sitz des ­russischen Parlaments, abgeschaltet.

Steilvorlagen

Und Jelzin nutzte diese Steilvorlage aus: Als erstes verbot er die Tätigkeit der KPdSU in ganz Russland. Genau die Befürchtung, dass dieses Verbot in der Folge auf die ganze Union ausgedehnt werden könnte, veranlasste dann zum Beispiel in der Ukraine die regionale Abteilung der KPdSU, am 24. August – also nur fünf Tage nach dem »Augustputsch« – ihrerseits für die Unabhängigkeit der Ukraine zu stimmen und damit den abspaltungswilligen Nationalisten ein unerwartetes Geschenk zu machen. Mit den Worten des russischen Liberalen Pawel Miljukow von 1916 könnte man fragen, ob dies noch Dummheit oder schon Verrat gewesen sei. Die Antwort ist vermutlich pragmatischer: Die entscheidende Rolle dürfte das Eigeninteresse der ukrainischen Abteilung der sowjetischen Nomenklatura gespielt haben, sich das Staatseigentum in der damals zweitgrößten Unionsrepublik unter den Nagel zu reißen.