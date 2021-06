Nachschlag: Umleitung

imago images / Future Image Ernst und Ironie werden ganz eins bei ihr: Balbina

Sängerin Balbina macht den Pop schwer. Aber nicht, wie man vermuten müsste, mit rein komplexen Mitteln. Also auch, sie hat viel Opernstuck in der Stimme. Aber das leitet den Weg vom Ohr zum Hirn nicht so labyrinthisch um, wie etwa die Tatsache, dass sie platte Metaphern so weit ausrollt, dass man meint, Ernst und Ironie werden ganz eins. »Seife« (2014) ist dafür das beste Beispiel. Mit »Hallo« gelingt ihr der Effekt nicht nur sprachlich. Dehnt sie im Song, der samt Musikvideo seit Donnerstag auf Youtube abrufbar ist, im Kehrreim den Gruß zum opaken Gelächter (»Ha-Ha-Hallo«), steht ihr dazu instrumentell eine jener Truppen zur Seite, die sonst da sind, um alles konsumierbarer zu machen: das deutsche Filmorchester zu Babelsberg. Das darf sich episch austoben, schlägt doch die Balladenform in eine Rhapsodie um. Der Filmglanz bricht dann visuell durch Alltägliches: Fastfoodfraß kommt ins Spiel. (km)