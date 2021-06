Unsozial und inkompetent

imago images/Reichwein Für Intensivbetten hatte Jens Spahn teures Geld veranschlagt. Heute scheinen sie wie vom Erdboden verschluckt

Zusätzliche Milliarden in das kaputtgesparte Gesundheitssystem zu pumpen, ist sinnvoll – ganz unabhängig von der Pandemie. Schließlich fehlt es vielerorts überhaupt an Hospitälern, und dort, wo es sie gibt, fehlt es an Personal und Ausstattung. Auch müsste der permanente Kostendruck dringend reduziert werden, damit medizinisch sinnvolle Behandlungen nicht ausbleiben, weil sie betriebswirtschaftlich betrachtet weniger effizient sind. Man kann jedoch auch Milliarden ausgeben, ohne irgend etwas zu verbessern, wie die Krisenpolitik von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unter Beweis stellt.

Am Donnerstag hat der Bundesrechnungshof die Gießkannenmentalität des Ministers bemängelt, der einst als Staatssekretär unter Wolfgang Schäuble im Finanzministerium fleißig mitgeholfen hat, dem Rest der EU üble Kürzungspakete aufzuzwingen. Schon damals hatte Spahn keine Gelegenheit ausgelassen, sein finsteres Menschenbild zur Schau zu stellen. Sein Zynismus galt vor allem Griechen, Portugiesen und zur Abwechslung auch mal der deutschen Jugend, soweit sie nicht seinem konservativen Weltbild entsprach. Heute bekommen Erwerbslose und Menschen mit Behinderung anhand minderwertiger Masken zu spüren, was der Mann mit der Millionenvilla von ihnen hält.

Doch Spahn ist nicht nur unsozial, sondern – wie der Bericht des Rechnungshofs zeigt – auch außerordentlich inkompetent. Unsozial ist, kein Geld ins Gesundheitssystem zu stecken. Inkompetent ist, Milliarden reinzustecken, ohne irgendwas zu verbessern. Das geht etwa, indem man Apotheken sechs Euro für eine FFP-2-Maske bezahlt, obwohl der Marktpreis deutlich unter zwei Euro liegt. Schon sind 2,1 Milliarden weg – gut 100.000 Euro extra pro Apotheke in der BRD. Rund eine Milliarde hatte sich das Gesundheitsministerium übrigens die unbrauchbaren Masken kosten lassen, die man nun doch lieber im Keller verrotten lässt, als sie an Erwerbslose und andere Loser zu verscherbeln.

Alles andere als sparsam war das Gesundheitsministerium auch, als es darum ging, mehr Intensivbetten zu schaffen. Dass Kliniken einen Ausgleich für wegen der Pandemie ausgesetzte Eingriffe erhalten haben, ist an sich nicht verwerflich. Das Problem besteht darin, dass die Kapazitäten so knapp sind, dass überhaupt in großem Stil Behandlungen abgesagt werden mussten. Laut der Rechnungsprüfer schlägt der Posten mit 10,2 Milliarden Euro zu Buche. Weitere 700 Millionen Euro aus der Steuerkasse sind demnach für die Schaffung zusätzlicher Intensivbetten geflossen. Macht 13.700 Behandlungsplätze. Bloß sind die heute nirgends zu finden.

Das »Sparen« hat Spahn dennoch nicht ganz verlernt, wie seine Vorlage für eine Pflegereform jüngst gezeigt hat. Dumpinglöhne bleiben demnach ebenso zulässig wie die ungebremst steigenden Eigenanteile der Pflegebedürftigen.