Stromausfälle in ganz Puerto Rico

San Juan. Nach einem Brand in einem Umspannwerk in Puerto Ricos Hauptstadt San Juan ist der Strom in Teilen der Karibikinsel ausgefallen. Das genaue Ausmaß war zunächst unbekannt, der Stromanbieter Luma Energy sprach am Donnerstag abend (Ortszeit) auf Twitter aber von »bedeutenden« Ausfällen in ganz Puerto Rico. Ein Transformator in dem Werk Monacillo sei in Brand geraten, wodurch das Sicherheitssystem die Stromversorgung unterbrochen habe. Die Wiederherstellung sollte am späten Abend beginnen und über Nacht weitergehen. Es seien keine Verletzten gemeldet worden. Medienberichten zufolge hatte es zunächst eine Explosion gegeben. Luma Energy hatte erst wenige Stunden vor dem Vorfall einen Hackerangriff auf sein Kundenportal und seine App gemeldet. Über einen möglichen Zusammenhang gab es zunächst aber keine Berichte. (dpa/jW)