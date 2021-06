Taliban weiter auf dem Vormarsch

Kabul. Die Taliban haben in Afghanistan einen strategisch bedeutenden Bezirk in der nördlichen Provinz Tachar erobert. Nach schweren Gefechten am Donnerstag abend übernahmen sie die Kontrolle in Ischkamisch, wie am Freitag Mitglieder des örtlichen Gemeinderats mitteilten. Den Einsatzkräften der Regierung mangelte es demnach an Munition und Luftunterstützung, sie mussten den Bezirk verlassen. Unter ihnen gab es Tote und Verletzte, genaue Zahlen waren bis jW-Redaktionsschluss nicht bekannt. Ischkamisch gilt aufgrund seiner Verbindung mit weiteren Bezirken der Provinz als strategisch wichtig. Nach seiner Übernahme durch die Taliban sind den Angaben nach nun auch benachbarte Bezirke von Angriffen bedroht. Die islamistischen Kämpfer hatten am Donnerstag auch einen weiteren Provinzbezirk, Bangi, attackiert. (dpa/jW)