Taliban erobern zwei weitere Bezirke

Kabul. Die Taliban setzen ihre Eroberungen in Afghanistan fort. Die Islamisten haben die Kontrolle über zwei weitere Bezirke im Land übernommen, wie lokale Behördenvertreter der dpa am Donnerstag bestätigten. Tschinartu in der Provinz Urusgan im Süden des Landes und Arghantsch Chwa in der Provinz Badachschan im Nordosten des Landes sind demnach an die Taliban gefallen. (dpa/jW)