US-Südgrenze: Zahl von Flüchtlingen steigt

Washington. Im Mai haben die US-Behörden binnen eines Monats an der Südgrenze so viele Flüchtlinge aufgegriffen wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht. Genau wurden 180.034 »illegale« Übertritte an der Grenze zu Mexiko registriert, wie die Grenzbehörde CBP in Washington am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Zuletzt war diese Marke im April 2000 mit 180.050 erreicht worden, wie aus Daten der Behörde hervorging. Seit dem Amtsantritt von Präsident Joseph Biden sind die Zahlen rasant gestiegen. (dpa/jW)