IW-Ökonomen fordern Rente mit 70

Köln. In der Debatte um ein höheres Rentenalter schlägt das konzernnahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) einen Rentenbeginn mit 70 Jahren vor. »Mit einer fortgesetzten Anhebung der Regelaltersgrenze bis auf 70 Jahre ab 2052 ließe sich der Beitragsanstieg (…) bremsen und gleichzeitig das Sicherungsniveau stabilisieren«, heißt es in einem Kurzbericht des IW. Als eine Möglichkeit wird genannt, den abschlagsfreien Rentenbeginn nach 2031 pro Jahr um zwei Monate nach hinten zu verschieben. Erst kürzlich hatte der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 68 Jahre vorgeschlagen, was auf Ablehnung stieß. (dpa/jW)