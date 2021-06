GEW wählt neue Vorsitzende

Leipzig. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat Maike Finnern zu ihrer neuen Vorsitzenden gewählt. Die Delegierten des virtuell durchgeführten Gewerkschaftstags votierten mit 90,6 Prozent der Stimmen für die 52jährige Lehrerin, wie die GEW am Donnerstag in Leipzig mitteilte. Damit löst Finnern die bisherige Vorsitzende Marlis Tepe ab, die nach acht Jahren an der Spitze der Gewerkschaft aus Altersgründen nicht wieder antrat. (AFP/jW)