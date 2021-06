Durchmarsch des Staatstrojaners

Oliver Berg/dpa Geheimdienste dürfen künftig private Computer oder Telefone anzapfen und Daten auslesen: Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln

Deutsche Geheimdienste greifen künftig mit Spionagesoftware auf private Computer oder Telefone zu. Sie dürfen dabei nicht nur die laufende, sondern auch die »ruhende« Kommunikation abhören, mithin Daten, die auf den Geräten gespeichert sind, auslesen. Das hat der Bundestag am Donnerstag mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD beschlossen. Zur Abstimmung stand die »Anpassung des Verfassungsschutzrechts«, die die »Aufklärung schwerer Bedrohungen für unseren demokratischen Rechtsstaat« erleichtern soll.

Das Gesetz regelt unter anderem die sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung (»Quellen-TKÜ«). Gemeint sind Trojanerprogramme, die für unterschiedliche Zwecke genutzt werden können. In der Vollversion ermöglichen sie das Auslesen der gesamten Festplatte oder des Speicherchips eines Zielgerätes. In der Strafprozessordnung wird dies als »Onlinedurchsuchung« bezeichnet, die Maßnahme wird – soweit bekannt – bisher nur äußerst selten eingesetzt und ist auch nur dem Bundeskriminalamt erlaubt. Als häufiger genutzte »Quellen-TKÜ« gilt die abgespeckte Version, wonach nur die laufende Kommunikation mitgeschnitten werden darf. Damit wollen die Behörden sichere, Ende-zu-Ende-verschlüsselte Verbindungen abhören, wie sie etwa mit Skype, Whats-App oder Signal technisch möglich sind.

De facto handelt es sich bei dem nun beschlossenen Gesetz um eine »Quellen-TKÜ plus«, wie es Sachverständige, Juristen und andere Kritiker bezeichnen. Denn das Herunterladen des gesamten Nachrichtenverlaufs durch Geheimdienste ist eigentlich eine Onlinedurchsuchung. So argumentieren auch zahlreiche Firmen, Verbände und Organisationen, die sich vor der Abstimmung in einer seltenen Allianz mit einem offenen Brief an die Bundesregierung gewandt haben. Zu den Unterzeichnern gehören etwa Facebook und Google, die deutschen Internetanbieter mailbox.org und JP Berlin oder der Chaos Computer Club. Dessen Sprecher Linus Neumann kritisiert das Gesetz als »Todesstoß für das Vertrauensverhältnis«, das zwischen Nutzern und Anbietern sicherer Kommunikation bestehen sollte. Denn die Firmen werden im Gesetz verpflichtet, allen berechtigten Behörden »während der Geschäftszeiten Zugang zu den Räumlichkeiten zu gewähren« und dort das Einspielen der Staatstrojaner in die laufende Kommunikation zu ermöglichen.

Neben den Geheimdiensten darf zukünftig auch die Bundespolizei von der staatlichen Schadsoftware Gebrauch machen. Auch dies hat der Bundestag am Donnerstag mit den Stimmen der Regierungskoalition beschlossen. Laut des erneuerten Bundespolizeigesetzes kann die Behörde Staatstrojaner sogar gegen Personen in Anschlag bringen, die noch keine Straftat begangen haben, indem etwa Kontaktpersonen von Verdächtigen überwacht werden.

Mit der Abstimmung ist die SPD auch in dieser Frage eingeknickt. Auf Twitter hatte die Parteivorsitzende Saskia Esken noch im Februar beteuert, die Bundespolizei bekomme den Staatstrojaner »auf keinen Fall präventiv, also nicht unterhalb der Schwelle der Strafprozessordnung«. Am Mittwoch schob sie auf dem Kurznachrichtendienst die Verantwortung von sich und schrieb, sie beuge sich einer »Mehrheit« ihrer Fraktion. Den Einsatz von Staatstrojanern durch Geheimdienste halte sie für falsch, einer damit erleichterten »effektiven Strafverfolgung« durch die Polizei stehe sie aber aufgeschlossen gegenüber. In einem weiteren Tweet nennt sie die Technik dann auch beim Namen: »Schadstoffsoftware«.