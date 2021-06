Nachschlag: Porno und Meinungsfreiheit

David Edwards/MediaPunch/imago images Larry Flynt am 9. April 2016 bei der Eröffnung von »Hustler Hollywood«

Larry Flynt, Herausgeber von Schmuddelheften wie Hustler, gehört sicher zu kritisch zu betrachtenden Figuren der jüngeren US-amerikanischen Geschichte. Der Porno-Unternehmer, der nach einem Attentat durch einen Rassisten für den Rest seines Lebens querschnittsgelähmt blieb, errang einen der bedeutendsten juristischen Siege für die Meinungsfreiheit – ausgerechnet mit einer grobschlächtigen Satire, in der er einem evangelikalen Prediger Inzest mit seiner Mutter unterstellte. Flynt war so etwas wie das schlechte Gewissen der Reagan-Jahre, Dorn im Fleische der »moralischen Mehrheit« – und er verdiente blendend dabei. Die Bigotterie dieser Zeit traf ihn schließlich am eigenen Leibe: Nicht an der Pornoindustrie, sondern an der Abbildung eines Paares unterschiedlicher Hautfarbe störte sich Flynts Attentäter. Der Herausgeber verlangte Kapitalismus in Reinstform und deckte dabei gesellschaftliche Widersprüche auf: Mit Pornos Geld zu machen ist legal. Von Moralin steht hingegen nichts im Gesetz. (sc)