Rotlicht: Abstrakt/konkret

imago images/YAY Images Der Naturwissenschaftler sieht was, was du nicht siehst: Gravitation

Wer hat nicht schon einmal eine Wissenschaftssendung gesehen und sich gedacht »Puh, ganz schön abstrakt«? Besonders die Mathematik und die Physik, fernerhin aber fast alle Wissenschaften gelten als abstrakt. Doch das Adjektiv ist fehl am Platze. Was gemeint ist: Diese Wissenschaften haben ihre lieben Nöte damit, ihre Verfahren und Ergebnisse anschaulich darzustellen. Soll heißen: Otto Normaldenker kann sich nichts darunter vorstellen. Als konkret soll demgemäß gelten, was unmittelbar sinnlich einleuchtet oder lebensnah erscheint.

Dabei verhält es sich gerade andersherum. Wer etwa einen Apfel lediglich optisch wahrnimmt, vermeint zwar, ihn zu erkennen – doch tatsächlich weiß er so gut wie nichts über ihn. Er könnte auf der anderen Seite verfault sein oder theoretisch innen aus purem Gold bestehen. Näheres lernt man erst, wenn man mit ihm interagiert, zum Beispiel reinbeißt. Doch auch dann hat man den Apfel zwar in bezug auf einen selbst und hinsichtlich seiner Konsistenz, aber noch nicht in bezug auf seine Umwelt erkannt. Man hat von ihm immer noch etwas gedanklich abgezogen, ihn abstrakter betrachtet, als er in Wahrheit ist. Daher der Ursprung des Adjektivs vom lateinischen abstrahere für abziehen, etwas entfernen. Erst der Physiker, wenn er mit seinen unanschaulichen Formeln berechnen kann, warum und mit welcher Geschwindigkeit der Apfel ihm auf den Kopf fallen könnte, weiß wirklich etwas über den mit seiner Umwelt im Zusammenhang stehenden Gegenstand. Konkret denken heißt also: in Beziehungen denken.

Was das Konkrete (vom lateinischen concretus für zusammenziehend, verdichtet) im Gesellschaftlichen bedeutet, hat G. W. F. Hegel in dem herrlich polemischen Essay »Wer denkt abstrakt?« mit einem Beispiel veranschaulicht. Ein Mörder wird zur Richtstätte geführt. Während das gemeine Volk den Mörder ausschließlich unter dem Aspekt seiner Tat betrachtet, das Mörder-Sein also als einzige, als abstrakte Bestimmung hervorhebt, verfährt der Menschenkenner anders. Er »sucht den Gang auf, den die Bildung des Verbrechers genommen, findet in seiner Geschichte schlechte Erziehung, (…) irgendeine ungeheure Härte bei einem leichteren Vergehen dieses Menschen, die ihn gegen die bürgerliche Ordnung erbitterte«. Kurzum: Er sieht in dem Mörder einen Menschen, der in gesellschaftlichen Zusammenhängen steht.

Heutzutage ist das abstrakte Denken zum Hauptberuf des Liberalismus geworden. Denn um die Menschen nur als an sich gleiche Bürger wahrzunehmen, muss von einigem abstrahiert werden; bei der liberalen Illusion, jeder habe in unserer Gesellschaft die gleichen Chancen, etwa davon, dass keine Gleichheit besteht, wo ein Mensch in eine reiche Bourgeoisfamilie, der andere in eine arme Arbeiterfamilie hineingeboren wird.

Nicht zufällig waren es im Umkehrschluss gerade die Marxisten, die immer wieder auf der Notwendigkeit konkreten Denkens bestanden und zugleich die Abstraktion als eine notwendige Zwischenstation im Denken begriffen haben. In seiner »Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie« erläuterte Karl Marx konzis den Prozess des wissenschaftlichen Denkens: Da wir immer etwas Bestimmtes aus der Welt erkennen wollen, ist es unerlässlich, zuerst einen Gegenstand gedanklich herauszuheben, anschließend aber wieder schrittweise dessen Beziehungen zu seiner Umwelt zu rekonstruieren. Dabei ist diese Methode, »vom Abstrakten zum Konkreten aufzusteigen, nur die Art für das Denken, sich das Konkrete anzueignen«. Diese Methode dürfe aber nicht mit dem realen Prozess verwechselt werden: »Die einfachste ökonomische Kategorie, sage z. B. Tauschwert, unterstellt Bevölkerung, produzierend in bestimmten Verhältnissen; auch gewisse Sorte von Familien- oder Gemeinde- oder Staatswesen etc. Er kann nie existieren außer als abstrakte, einseitige Beziehung eines schon gegebenen konkreten, lebendigen Ganzen.« Und noch knackiger fasste es W. I. Lenin zusammen: »Es gibt keine abstrakte Wahrheit. Die Wahrheit ist immer konkret.«