Sabotage, bitte

Nick Brauns Die richtigen Vergleiche: jW-Kollegin Ulla Jelpke auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz 2018

Tumult im Bundestag. »Was da geschaffen wird, ist eine geheim ermittelnde Staatspolizei«, hatte Ulla Jelpke im Juni 2008 über das von der Bundesregierung geplante BKA-Gesetz gesagt. Die Regierung wolle mit ihrem Entwurf »Grundrechte schleifen, um die allumfassende Überwachung der Bürger« zu erreichen.

»Frau Jelpke muss sich für ihren massiven Fehltritt mit einer öffentlichen Erklärung im Parlament oder mit einem Brief an alle Abgeordneten entschuldigen«, forderte der Innenausschussvorsitzende Sebastian Edathy (SPD). Es gehöre sich nicht, einen demokratischen Rechtsstaat mit der Nazidiktatur zu vergleichen: »Der Vergleich mit der geheimen Staatspolizei ist entweder böswillig oder nicht zurechnungsfähig« (Edathy hat sich inzwischen aus anderem Grund ins Ausland davongemacht). Auch der SPD-Innenexperte Dieter Wiefelspütz nannte den »Gestapo-Vergleich« korrekt »unterirdisch« und verlangte Sanktionen gegen Jelpke. Und Wolfgang Bosbach, der damalige CDU-Fraktionsvizechef, schrie auf: »Der Vergleich ist eine Verhöhnung der Opfer der Nazibarbarei und auch des SED-Regimes der DDR.«

Ach Ulla, wie richtig Dein Vergleich war, hätte Dir schon mein Exchef Rudolf Augstein bestätigen müssen. 1952 jammerte er noch in einer einfühlsamen Spiegel-Serie über Arthur Nebe, den Chef des Reichskriminalpolizeiamts, der als Führer der Einsatzgruppe B und Vergasungsexperte seinen Erfolg meldete (»In Minsk gibt es keine jüdische Intelligenz mehr«), dass die »Elite der bewährten deutschen Kriminalisten« aus Heydrichs Reichssicherheitshauptamt immer noch »stempeln« gehen müsse. Bei der Nacht- und Nebelaktion gegen den Spiegel zehn Jahr später war der reaktivierte SS-Hauptsturmführer Theo Saevecke (»Henker von Mailand«) als Leiter der Sicherungsgruppe Bonn des BKA dabei (ohne sich allerdings vorher beim gleichrangigen SD-Kollegen, dem stellvertretenden Spiegel-Chef Georg Wolff, anzumelden).

Ulla kennt die Republik von unten an. Sie begann als ausgebildete Friseurin – doch getunt hat sie dieses Deutschland nie, schon gar nicht im Bundestag. Auf dem Weg dorthin wurde sie Kontoristin, Buchhändlerin, Journalistin und zugleich auf dem zweiten Bildungsweg Diplomsoziologin, war mit 29 acht Jahre lang Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft in der GAL, der Grünalternativen Liste, die langsam verwahrloste. 1990 fand sie sich im Bundestag wieder als innenpolitische Sprecherin der PDS-Fraktion, stets auf der linken Seite der Partei, die bald »Die Linke« hieß.

Und als die Linke als Fraktion im Bundestag fehlte, leitete sie von 2002 bis 2005 das Ressort Innenpolitik der jungen Welt. Nach der Bundestagswahl 2005 wurde sie wieder innenpolitische Sprecherin der Linken und setzte sich angesichts des Ausbaus der »Festung Europa« – wie Frontex schon zu Joseph Goebbels’ Zeiten hieß – sehr energisch für die Flüchtlinge ein.

Heute vor 70 Jahren wurde Ulla Jelpke in Hamburg geboren. Als der Heimatschutzminister Horst Seehofer 69 wurde, bereiteten ihm seine zuverlässigen Beamten ein warmherziges Geburtstagsgeschenk. Freundlich lächelnd freute sich der christliche Minister vor der Presse: »Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69 – das war von mir so nicht bestellt – Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden.« Während Seehofer sich so vor der Presse spreizte, hängte sich einer der 69 am afghanischen Bestimmungsort Angekommenen, ein 23jähriger, der so gerade ein Drittel von Seehofers erfüllten Lebensjahren erreicht hatte, in seiner Notunterkunft auf.

Vorigen Freitag warnte Ulla Jelpke angesichts des immer heftiger tobenden Bürgerkriegs zwischen Taliban und afghanischer Regierung erneut vor weiteren Rückführungen: Anstatt »ihrem Abschiebewahn zu frönen«, solle die Bundesregierung sich darauf konzentrieren, gefährdete Unterstützer der abziehenden Bundeswehr nach Deutschland zu evakuieren. Reaktion aus Berlin: Pünktlich zum Vortag von Ulla Jelpkes 70. Geburtstag hat der aufmerksame Heimatschutzminister Seehofer eine Abschiebung von Flüchtlingen nach Afghanistan vom Leipziger Flughafen angeordnet.

Ob das tatsächlich geschah, wissen wir noch nicht. Hoffentlich konnte die Maschine nicht abheben, hoffentlich wurde Seehofers Verbrechen sabotiert. Das wäre das schönste Geburtstagsgeschenk für Ulla. Wir gönnen es ihr von Herzen.