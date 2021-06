Lauter gute Menschen

STX International / TOBIS Das Vertrauen des Häftlings gewinnen: Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim) und Nancy Hollander (Jodie Foster)

Der Mauretanier: Das ist Mohamedou Ould Slahi. Er war 1990/91 als Al-Qaida-Kämpfer in Afghanistan, hatte danach kurz Kontakt zu einem der Attentäter vom 11. September und wurde, nach mehreren Verhören, im Herbst 2001 unter dem Verdacht gefangengesetzt, an der Vorbereitung der Flugzeuganschläge vom 11.9. beteiligt gewesen zu sein. Nach mehrmonatiger Vernehmung in Jordanien kam er im August 2002 in das Lager Guantanamo, wo er gefoltert wurde und keinen anderen Ausweg mehr sah, als die Vorwürfe zu bestätigen.

Das Thema von Kevin Macdonalds Film, der das »Summer Special« der 71. Berlinale am 9. Juni eröffnet, ist also wichtig. Der Plot schildert, wie Anklage und Verteidigung den Prozess gegen Slahi vorbereiten, der nach dem Willen der Regierung mit einem Todesurteil enden soll. Auf der einen Seite findet sich die engagierte Anwältin Nancy Hollander. Sie muss zunächst einmal das Vertrauen des Häftlings gewinnen, der aufgrund seiner Erfahrung überall Feindschaft vermutet. Auf der anderen Seite kämpft Stuart Couch, ein pflichtbewusster Offizier, der seine Vorgesetzten enttäuscht und seine Karriere aufgibt, als er gegen Widerstände herausfindet, mit welchen Methoden Slahis Geständnis erzwungen wurde.

Auch das entspricht der Wirklichkeit, ist aber für den Film ein Problem. Die beiden Gegner wollen im Grunde dasselbe: Gerechtigkeit finden in dem Rahmen, den die US-Verfassung vorgibt. Als Couch vor der Entscheidung merkt, dass er im Unrecht ist, fällt die Konfrontation aus. Und auch dem Gefangenen fehlt jede Ambivalenz. Tahar Rahim spielt Slahi als klugen, außerordentlich sympathischen Menschen. ­Wäre da nicht der historische Fall, könnte man sich fragen, ob nicht ein charmanter Terrorist die Anwältin und mehr noch ihre emotionale Assistentin Teri Duncan um den Finger wickelt; ob nicht das mit schlechten Mitteln erpresste Geständnis dennoch wahr ist.

So aber hat man es mit lauter guten Menschen zu tun. Die Schurken, die die Befehle des damaligen Verteidigungsministers Donald Rumsfeld ausführen, sind auf Nebenrollen verwiesen. Die öffentliche Stimmung ist ein einziges Mal angedeutet, als sich Hollander und Duncan durch eine wütende Menge ins Gerichtsgebäude vorkämpfen müssen. Das aber bleibt folgenlos. Der Film hat ein politisches Thema und handelt es auf der Ebene von Verfassungsmoral ab.

Aus einem Grund ist er dennoch sehenswert. Macdonald zeigt eindrucksvoll Räume der Macht, etwa die trostlosen Lesezimmer, in denen Staatsanwalt wie Verteidigerin klassifizierte Unterlagen einsehen – letztere aus Sicherheitsgründen geschwärzte Blätter, die ihr der Staat wie zum Hohn zukommen lässt. Aber solche Räume der Macht sind noch harmlos, verglichen mit den Zellen, Gängen, Verhörräumen von Guantanamo. Es wird anschaulich, was es heißt, dort jahrelang interniert zu sein, welche alltägliche Gewalt schon im Normalbetrieb herrscht. Vor allem wird in einer langen, quälenden Sequenz erahnbar, welche Praxis »erweiterte Verhörtechniken« bedeuteten, also Folter. Als Rückblick, aus der Erinnerung nur unzureichend zusammengesetzt, zeigt die Passage Schrecken wie den Verlust von Zusammenhang; wer danach zugibt, was er zugeben soll, hat zumindest für diese Momente seine Persönlichkeit verloren.

Es ist dies ein Moment der Wahrheit über den US-Repressionsapparat, und als solcher kann er nicht stehenbleiben. Bei der entscheidenden Anhörung aus Guantanamo zugeschaltet, gibt sich ­Slahi als Verfassungspatriot, der auf US-Werte vertraut, und bemerkt auch, dass »Freiheit« und »Verzeihen« im Arabischen durch dasselbe Wort wiedergegeben würden. Die Emotion ist groß, das Urteil wie erhofft; Abklatschen sogar zwischen Slahi und seinen Bewachern, als man es ihm zustellt. Ein verschämt eingeblendetes Schrifttäfelchen informiert, dass er danach auf Betreiben der Obama-Administration doch noch sieben Jahre in Guantanamo gefangen blieb.

So was geschieht, wenn eine aufrichtige demokratische Freiheitsidee zum Film wird; so aufrichtig, dass sie auch widerstreitende Fakten nicht verbirgt, aber so sehr Idee, dass die Fakten schließlich in den Hintergrund gedrängt werden. Der dramaturgische Konflikt, der auf der Personenebene ausblieb, bestimmt schließlich auf der ideologischen Ebene die Inszenierung. Und das schließlich macht es, über das Stoffliche hinaus, interessant, diesen Film zu sehen.