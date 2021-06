Zuwenig Köche für das Gastgewerbe

Hannover. Viele Restaurants, Bars und Hotels dürften zwar wieder öffnen. Doch es fehle an Fachkräften, warnte Guido Zeitler, Vorsitzender der Gewerkschaft NGG, vergangenen Donnerstag auf der Delegiertenversammlung der NGG-Region Hannover. In Zeiten der »lang erhofften Coronalockerungen« werde der »Fachkräftemangel für das Gastgewerbe zum tragischen, aber auch hausgemachten Dilemma«, so Zeitler. »Statt die Fachkräfte mit attraktiver Bezahlung zu binden, wurde auf Tarifflucht, Minijobs und prekäre Beschäftigung gesetzt.« Dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga zufolge habe die Branche 2020 mehr als 325.000 Beschäftigte verloren. Laut des Bundesinstituts für Berufsbildung schließt rund die Hälfte der angehenden Köche die Ausbildung nicht ab. (jW)