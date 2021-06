Salzgitter. Die Tarifrunde der Schrott- und Recyclingindustrie hat begonnen. Der Tarifvertrag für Lohn, Gehalt und Ausbildungsvergütung ist zum 30. Juni 2021 gekündigt worden. Noch in der Friedenspflicht informierte die IG Metall die 340 Beschäftigten der Deutschen Erz- und Metallunion (DEUMU), einem Tochterunternehmen der Salzgitter AG, in mehreren Aktionen. »Der überwiegende Teil der Unternehmen in der Schrott- und Recyclingindustrie verzeichnet aktuell ein Hoch an Auftragseingängen«, heißt es in der Pressemitteilung der IG Metall im Bezirk Salzgitter-Peine vom vergangenen Mittwoch. Die bundesweite Tarifkommission fordert daher eine Entgelterhöhung von 4,8 Prozent. Deshalb laute der Slogan der Tarifrunde »Mehr Schotter für Schrotter«. Laut der Peiner Allgemeinen startete die erste Tarifverhandlung am Hauptstandort der DEUMU in Peine am Montag. (jW)