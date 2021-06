Nachschlag: Not safe for work

imago images/Westend61 Nix mit Austern und Sekt. Wo gekocht wird, soll es brutzeln, schmatzen und triefen!

Irgendwie muss mich der Facebook-Algorithmus falsch interpretiert haben: In letzter Zeit bekomme ich von der Plattform fast nur noch Videos angezeigt, in denen Fleisch mit Ei und Käse und Käse mit Ei und Fleisch auf die deftigste Art und Weise zubereitet werden – am besten umgeben von einer Schicht Teig. Salat oder Gemüse sind da nur Beiwerk. Flinke Hände und scharfe Schnitte sorgen für Kurzweil, bevor es zum Höhepunkt kommt: Was beim Pornovideo der sogenannte Cumshot, ist beim Foodvideo der Moment, wenn das Gebackene angeschnitten wird. Und das ist eigentlich nicht »safe for work«: Das Messer gleitet in Zeitlupe von oben herab, der Teig bricht, Schinken und Gehacktes kommen zum Vorschein, Käsefäden (!) – und das Ei, natürlich noch flüssig, läuft auf den Teller. Eine Klimax, der auch so mancher Kameramann nicht widerstehen kann: »Schneid es auf, du musst es aufschneiden!« ruft es aus dem Off. Dann ist es vorbei, und das Auge wendet sich wieder den mitgebrachten Stullen zu. (mis)