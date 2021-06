Lafontaine ruft zu Linke-Boykott auf

Peter Endig/dpa Oskar Lafontaine, Fraktionsvorsitzender der Linkspartei im Saarland

Der nächste Höhepunkt in der Schlammschlacht an der Saar ließ nicht lange auf sich warten. Nachdem der dortige Landesverband von Die Linke am Sonntag seinen Vorsitzenden Thomas Lutze zum Spitzenkandidaten für die kommende Bundestagswahl gewählt hatte, hat Fraktionschef Oskar Lafontaine am Montag dazu aufgerufen, am 26. September der Partei keine Zweitstimmen zu geben. Jeder, der das tue, stimme für Lutze »und damit für eine Politik und ein Verfahren innerparteilicher Willensbildung, die von Sahra Wagenknecht und mir grundsätzlich abgelehnt werden«, so Lafontaine in einer Erklärung vom Montag.

Der Linke-Landesverband ist seit Jahren immer mehr in einem Sumpf von Intrigen und gegenseitigen Anfeindungen versunken (siehe jW vom Montag). Bei der Versammlung der rund 360 Mitglieder am Sonntag in Neunkirchen war nach einer hitzigen Debatte der langjährige Bundestagsabgeordnete und Landesvorsitzende Lutze als Sieger vom Platz gegangen. Trotz schwerwiegender Betrugsvorwürfe gegen seine Person setzte er sich mit 199 zu 150 Stimmen gegen den Landtagsabgeordneten Dennis Lander durch, was 55,6 respektive 40 Prozent der Stimmen entspricht.

Mit diesem Ergebnis haben Lutze und der ihn unterstützende Landesvorstand die Auseinandersetzungen im Landesverband vorerst für sich entschieden. Das Lager des Linke-Mitbegründers und saarländischen Fraktionschefs Oskar Lafontaine, welches Lander als Kandidaten favorisierte, zog wie schon bei der Aufstellung der Listen für die Bundestagswahlen 2013 und 2017 wieder den kürzeren. ­Lafontaine, der selbst zur Versammlung nicht erschienen war, erneuerte prompt den bereits länger im Raum stehenden Vorwurf, das Lutze-Lager arbeite mit unsauberen Mitteln. Er erklärte am Sonntag abend, das Ergebnis erwartet zu haben, wie die Nachrichtenagentur dpa am Montag berichtete. »Gegen das System manipulierter Mitgliederlisten und fingierter Beitragszahlungen haben normale Mitglieder keine Chance«, so Lafontaine. Der Bundesvorstand müsse »diesen Betrügereien« ein Ende bereiten, und für »einen ordnungsgemäßen Zustand der Mitgliederdatei des saarländischen Landesverbandes« sorgen.

Oliver Dietze/dpa Angeblich unwählbar: Der saarländische Landesvorsitzende von Die Linke, Thomas Lutze (Neunkirchen 6.6.2021)

Vor allem bei der Aussprache, die sich an die Reden der Kandidaten anschloss, war es im Neunkirchner Stadion hoch hergegangen. Die Kreisvorsitzende aus Sankt Wendel, Heike Kugler, habe Lutze scharf attackiert, berichtete Spiegel am Sonntag online. Zum Schluss ihres Redebeitrags habe sie demnach in Richtung der Lutze-Unterstützer gerufen: »Schämt euch und packt ein.« Mehrmals habe es Zwischenrufe wie »Lüge« gegeben, immer wieder auch Pfiffe und Buhrufe. Die Linksjugend Solid stellte sich in der Aussprache klar hinter Lander. Aus einem Kreisverband gab es Rücktrittsforderungen an den Landesvorstand wegen dessen Aufforderung an Lafontaine und Fraktionsvizechefin Astrid Schramm, die Partei zu verlassen.

Lander betonte in seiner Rede, er stehe »für einen Neuanfang«. In Umfragen erziele die Partei im Saarland deutlich bessere Werte als bundesweit. Das zeige, was möglich sei, wenn die Partei »denen eine Stimme gibt, die keine Stimme haben«, sie stärker auf Bewegungen wie »Fridays for Future« und die Gewerkschaften zugehe sowie klar für »soziale Gerechtigkeit, Klima­schutz und Frieden« stehe. Lutze hatte in seiner Vorstellungsrede über Sachthemen gesprochen wie Mindestlohn oder Leiharbeit und zum Streit um seine Person nur gesagt, er werde sich »an dieser Schlammschlacht nicht beteiligen«. Selbst wenn es zu einer Anklage komme, heiße das noch nicht, »dass ich schuldig bin«.

Kern der jahrelangen Auseinandersetzungen im Landesverband sind Vorwürfe gegen Lutze, sich Mehrheiten durch Stimmenkauf oder andere Manipulationen »organisiert« zu haben. Der Vorwurf, dem die Staatsanwaltschaft derzeit nachgeht, betrifft Unterschriften, die Lutze in diesem Zusammenhang gefälscht haben soll. Unter anderem soll ­er, so wirft ihm das Lafontaine-Lager vor, die Listenaufstellung zur Bundestagswahl 2017 manipuliert haben. Auf Unregelmäßigkeiten bei der Aufstellung am Sonntag gebe es bisher keine Hinweise, erklärte Jörg Schindler, Bundesgeschäftsführer der Linkspartei, am Montag auf jW-Anfrage.