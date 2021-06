Missglücktes Manöver

Sven Simon/imago images Das Gesundheitsministerium wollte laut Vorwürfen unzureichend getestete Masken an Obdachlose vergeben (München, 19.2.2021)

Jens Spahn hat Rücken. Am Montag morgen verteidigte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihren Gesundheitsminister im Zuge einer Präsidiumssitzung gegen Angriffe aus Regierungskoalition und Opposition. Die Vorwürfe gegen ihn entbehrten jeglicher Grundlage, sagte Merkel laut Nachrichtenagentur dpa. Stein des Anstoßes: Die neuste »Maskenaffäre« in Spahns Ministerium. Nach einem Spiegel-Bericht vergangene Woche zu Überlegungen bezüglich des Erwerbs und späteren Verbleibs von Mund-Nase-Bedeckungen sieht sich Spahn Vorwürfen ausgesetzt, wonach sein Ministerium Masken ohne entsprechende EU-Zertifizierung an »Hartz-IV-Empfänger, Behinderte oder Obdachlose« habe vergeben wollen.

Es sei stets um Masken gegangen, die sicher seien und den Infektionsschutz gewährleisteten, verteidigte sich Spahn am Montag vor einer Beratungssitzung der CDU. Auch ohne eine EU-Zertifizierung seien die Masken sicher, das sei »das Entscheidende«. Ohnehin sei es die Idee des SPD-Arbeitsministeriums gewesen, »mit einem Sonderkontingent an Obdachlose und Eingliederungshilfe Masken zu verteilen«, behauptete der Gesundheitsminister. Millionen von Masken desselben Typs seien in anderen Ländern verteilt worden und hätten dort Schutz geboten. Die Darstellung sei »schlüssig«, gab Regierungssprecher Steffen Seibert Schützenhilfe. Merkel selbst gab am Montag zu verstehen, die Regierung stehe geschlossen hinter Spahn. Der kann sich des Rückhalts in der Union also sicher sein.

Aus den Reihen des Koalitionspartners nahm man den Minister in den vergangenen Tagen jedoch unter Beschuss: Das Verhalten des Gesundheitsministers sei menschenverachtend, hatte SPD-Kovorsitzende Saskia Esken gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgabe) getönt. Sollten sich die Anschuldigungen gegenüber Spahn bewahrheiten, sei er als Minister »nicht mehr haltbar«. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte sich am Sonntag wegen der Vorkommnisse »geschockt« gezeigt. Auch sprach er davon, dass es »Konsequenzen im Gesundheitsministerium« geben müsse. Der SPD-Kovorsitzende Norbert Walter-Borjans teilte die Einschätzungen. Gegenüber dem Deutschlandfunk erklärte er am Montag, an dem Vorgang zeige sich ein Menschenbild, angesichts dessen sich sowohl der »Betroffene selbst« als auch die Unions-Parteispitze damit auseinandersetzen müssen, »ob man nicht Konsequenzen ziehen muss«.

Seitens der Union war das Wahlkampfgetöse der SPD schnell als solches attackiert worden. CDU-Genrealsekretär Paul Ziemiak konterte, der Koalitionspartner solle lieber »vernünftig regieren«. Tatsächlich ist die nie vollzogene Verteilaktion von Mund-Nase-Bedeckungen an marginalisierte und bedürftige Menschen eine vergleichsweise kleine Verfehlung Spahns. Während der Pandemiezeit arbeiteten Pflegerinnen und Pfleger in Krankenhäusern bei den ohnehin schon schlechten Arbeitsbedingungen noch in einer deutlich verschärften Situation. Spahn habe es versäumt, »längst überfällige, verbindliche und bedarfsgerechte Personalvorgaben« auf den Weg zu bringen, hatte Sylvia Bühler, zuständig für das Gesundheitswesen im Vorstand der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, bereits zum »Tag der Pflege« Anfang Mai kritisiert. Pflegekräfte seien am Ende ihrer Kräfte, »nicht nur wegen der Coronapandemie«.

In Berlin, wo Spahn eine Villa für 4,125 Millionen Euro erwarb, setzt sich anstelle des Gesundheitsministers die Berliner Krankenhausbewegung für grundlegende Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in der Pflege ein. Silvia Habekost, Krankenpflegerin am Vivantes-Klinikum in Berlin-Friedrichshain, forderte in einer Mitteilung von Montag verbindliche Personalbemessung und einen Tarifvertrag »noch vor den Wahlen, sonst gehen wir in den Streik!«