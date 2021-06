Ruhestand mit 67 war gestern

Wolfgang Kumm/dpa Muss sich um seine Pension nicht sorgen: Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

Am Montag wurde ein neuer Angriff auf die Renten begonnen. Der wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU) legte ein Gutachten vor, das längeres Arbeiten im Alter und eine Begrenzung der Rentenerhöhungen vorsieht.

Wegen der bevorstehenden Verrentung der Menschen aus den Babyboomerjahren steuere die Rente auf einen »Finanzierungsschock« zu, sagte der Beiratsvorsitzende Klaus Schmidt bei der Vorstellung des Gutachtens. »Die Pandemie hat dazu geführt, dass der Schock früher einsetzt und dass er stärker ausgeprägt sein wird.«

Schmidt kritisierte die von der großen Koalition 2018 eingeführten »Haltelinien«, wonach das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent sinkt und die Beiträge nicht über 20 Prozent steigen. Bleibe es bei diesen Regelungen, müssten die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt für die Rentenkasse stark steigen. »Das ginge zu Lasten von Zukunftsinvestitionen zum Beispiel in Bildung, Infrastruktur und Klimaschutz.«

Der Beirat hält die Koppelung des Renteneintrittsalters an die Entwicklung der Lebenserwartung für unumgänglich. »Das geschieht am besten durch eine dynamische Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung«, sagte der Autor des Gutachtens, Axel Börsch-Supan. Gemäß den derzeitigen Prognosen der Lebenserwartung werde bei einer solchen Regel 2042 ein Renteneintrittsalter von 68 Jahren erreicht, berechnete der Beirat. Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wollen die Experten davon ausnehmen.

Umgekehrt gebe es aber schon jetzt viele Menschen, die gerne länger arbeiten wollen, das aber etwa wegen tariflicher Regeln nicht dürften. Deshalb solle ein begrenztes Weiterbeschäftigungsrecht eingeräumt werden.

Dem Beirat ist das nicht genug. Er zeigt weitere Wege auf: Erstens könnten Bestandsrenten weniger stark erhöht werden als neue Renten. Als zweiten Weg schlagen die Experten ein Modell vor, dass zu einer relativen Aufwertung geringer Renten gegenüber höheren führen soll – und so die Gefahr von Altersarmut eindämme. (AFP/jW)