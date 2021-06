Die Sonne stirbt nicht

Marco Gottwalts »Schobbe oder gespritzt?« Wolfgang Wagner und die Gretchenfrage

Halten wir uns nicht lange auf: Wolfgang Wagner war eine Legende, ist eine Legende und bleibt eine Legende. Im Apfelweinsonnensystem Frankfurt-Sachsenhausens ist er die Sonne. Seit Mitte der fünfziger Jahre führte er die kleine, unscheinbare Apfelweinwirtschaft »Zu den drei Steubern« an der Ecke Klappergasse/Dreieichstraße, die er damals von seinem Großvater übernommen hatte und dessen Erbe er – das betonte er stets – als kulturelles Erbe verstand, das er zu bewahren hatte. Bis ihn die Tücken seines hohen Alters daran hinderten (und er dann – wie das alle anderen Alt-Sachsenhäuser Wirtschaften bereits seit Jahren machten – durchschnittliche, dem Massengeschmack angepasste Keltereiware beziehen musste), kelterte er seinen meist als »kernig« beschriebenen, fein-säuerlichen und vollmundigen Apfelwein jeden Herbst im Hof hinter der Wirtschaft noch selbst. Dabei führte er ein strenges Regiment. Wer einmal das Privileg genoss, zur erlauchten Helferschar zu gehören, wird davon ein Lied zu singen wissen. Den Preis dieser derben Behandlung zahlte man jedoch gerne, erhielt man doch Einblick, auf welcher schweißtreibenden Sorgfalt und Disziplin die Verwandlung von ein paar Kubikmetern Äpfel in hellsten Sonnenschein im Glas fußte. Und eine kleine Tüte mit Hausmacherwurst bekam man obendrein.

Als Student betrat ich die Wirtschaft zum ersten Mal, Anfang der neunziger Jahre muss das gewesen sein. Ein Freund, geborener Sachsenhäuser, wies mich unmissverständlich an, dass ich, um den besten Schoppen zu bekommen, »zum Wolfgang« müsse. Ich näherte mich dem Lokal etwas schüchtern. Von draußen ließ sich nicht erahnen, was im Inneren auf mich wartete. Doch angehende Gesellschaftswissenschaftler (damals noch; ich brach das Studium schließlich erfolgreich ab) müssen ins Feld. Ich ­also rein – und mir öffnete sich eine zu dieser Zeit bereits fast untergegangene Gaststättenepoche. Die Einrichtung und die Gäste (oder waren die Gäste bereits Einrichtung?) erschienen mir steinalt. In Zeiten, in denen in Frankfurt um Räumlichkeiten für ein Apfelweinmuseum gerungen wird, möchte ich anmerken: Die »Drei Steuber« waren immer der einzige legitime (und lebendige) Ort einer solchen Institution.

Ich ergatterte einen der wenigen freien Plätze (für Ortskundige: hinten rechts hinter der Säule). Der Kellner, ein hagerer Mann in seinen Fünfzigern (Klaus hieß er, wie ich dann bei meinen weiteren Besuchen erfuhr), näherte sich mir ohne schuldhaftes Zögern und stellte – unter Verzicht auf ein Grußwort – die zentrale Frage der Frankfurter Apfelweinkultur: »Schobbe oder gespritzt?« – »Schobbe«, war meine Antwort. Damit war ich kategorisiert, und Klaus konnte bereits bei meinem nächsten Kommen gänzlich auf überflüssige Konversation verzichten und mir wortlos zunickend mein Glas servieren.

Bei meinen ersten Aufenthalten nahm Wolfgang Wagner nur eine Nebenrolle ein. So er nicht zwischen Küche und Gastraum pendelte, war sein Platz hinterm Buffet (für Nicht-Frankfurter: der Schanktresen), um Gläser aus dem Bembel zu befüllen. Gespräche schien er – wenn überhaupt – nur mit den dort beheimateten Stehtrinkern zu führen. Damals fremdelte ich noch mit dieser Spezies, nicht ahnend, dass ich in späteren Jahren auch dazugehören würde. Je mutiger ich wurde, desto länger blieb ich in meiner Anfangszeit. Je näher es der Sperrstunde zuging, desto mehr Kundenkontakt pflegte Wolfgang Wagner auch außerhalb seines Buffetkreises. Belohnt wurde man dann mit seinen zumeist schlüpfrigen oder derben Witzen und Anzüglichkeiten, die er mit einem leisen Kichern abschloss. Er schreckte nicht davor zurück, diese Witzchen auch den älteren Damen vorzutragen, die auffällig zahlreich zu den Gästen gehörten. Die reagierten dann mit wenig damenhaftem Gelächter und riefen aus: »Aach ja, herrlich, de Wolfgang!« Das schmeichelte ihm sichtlich.

Die Jahre vergingen, die Kellner wechselten (Rolf folgte auf Klaus, dann Mike, dann Werner und schließlich Jens), doch Wolfgang blieb Wolfgang, und die »Drei Steuber« blieben die »Drei Steuber«. Irgendwann gab es plötzlich keine gekochten Haspel mehr, doch darauf konnte zur Not verzichtet werden, solange es wenigstens noch warmes Pressköpfchen, Gelbwurst, gemischte Wurst mit Gurke und Soleier gab. Gebratenes gab es nicht.

Und die herausragende Qualität des Apfelweins blieb, bis er das Keltern mit seinerzeit rund 80 Jahren nicht mehr stemmen konnte.

Man ging natürlich weiter »zum Wolfgang«, weil man eben immer »zum Wolfgang« ging und weil es eben »der Wolfgang« war (und es einen schöneren Ort in Sachsenhausen nicht gab). Zu seinen körperlichen Zipperlein kamen zuletzt auch die anderen, die den Betrieb zunehmend erschwerten und schließlich verunmöglichten.

Die Wirtschaft ist seit Herbst 2019 geschlossen. Jetzt ist Wolfgang Wagner mit 89 Jahren gestorben. Heute wird er beerdigt. Mach’s gut, Wolfgang, komm gut haam, und lass es dir gut schmecke!