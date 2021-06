Den Opfern Namen geben

imago/imagebroker Relief auf dem Dortmunder »Ausländerfriedhof«

Kurz vor dem 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion haben Hannelore Tölke und Dmitriy Kostavarov, Gründer des Vereins »Ar.kod.M« (Allrussische Kriegsopferdaten Memorial e. V.), der Nachforschungen zum Verbleib von sowjetischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern anstellt, die Broschüre »Schatten der Vergangenheit« veröffentlicht. Auf 40 Seiten berichten sie über ihre Arbeit und über ihre Erfahrungen in nordrhein-westfälischen Gemeinden, wo sie durch umfangreiche Recherchen eine sehr große Zahl von Namen bisher »namenloser« sowjetischer Kriegsopfer herausgefunden haben. Sie skizzieren alltägliche Probleme ihrer Aufklärungsarbeit, die sich etwa aus fehlenden und unvollständigen Datensätzen und anonymen Bestattungen ergeben und die Arbeit von Gedenkinitiativen erschweren.

Sie erinnern an die Opfer des deutschen Vernichtungskrieges, der »nicht nur auf sowjetischem Boden geführt«, sondern im »Reich« fortgesetzt worden sei. Viele Rotarmisten und sowjetische Zivilisten wurden zwischen 1941 und 1945 ins Ruhrgebiet, nach Westfalen und ins Rheinland verbracht und mussten dort auf Zechen, in Stahlwerken und Rüstungsbetrieben Zwangsarbeit leisten. Der einheimischen Bevölkerung habe das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter somit nicht verborgen bleiben können.

Es gebe in Nordrhein-Westfalen »kaum eine Gemeinde«, auf deren Friedhöfen sich nicht auch Gräber von sowjetischen Bürgerinnen und Bürgern befinden. Im Fall des katholischen Friedhofs Finnentrop-Bamenohl konnten sie viele Namen hier anonym bestatteter Opfer durch intensive Recherchen ermitteln und ihnen ihre Identität zurückgeben. Auch bezüglich des Friedhofs am Rennweg in Dortmund, der eine der größten Grabstätten für sowjetische Kriegsopfer ist, konnte der Verein Angehörigen helfen, das Schicksal ihrer Vorfahren weiter aufzuklären. In einem digitalen Gedenkbuch hat der Verein erste Biographien der dort begrabenen sowjetischen Kriegsgefangenen veröffentlicht. Tölke und Kostavarov fordern, diese und andere Grabstätten aus Anlass des 80. Jahrestages des deutschen Überfalls würdig herrichten lassen – auch als ein Zeichen der Bitte um Verzeihung.