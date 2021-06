Erste Neugierige

Nach jahrelanger Schließung und umfassender Sanierung hat sich die Neue Nationalgalerie in Berlin am Sonnabend ersten Neugierigen für einen Blick auf das alte, aber frische Gewand geöffnet. Der ikonische Bau von Architekt Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969) ist noch bis Montag öffentlich zugänglich. Die dafür pandemiebedingt nur 3.000 zur Verfügung stehenden Tickets sind nach Angaben der Staatlichen Museen allerdings bereits vergriffen. Die ursprünglich geplante Performance der Tanzkompanie Rosas unter Leitung der belgischen Choreographin Anne Teresa De Keersmaeker wurde coronabedingt auf März 2022 verschoben. Das Museum soll am 21. August wiedereröffnet werden mit Ausstellungen zur Klassischen Moderne und Werken des US-amerikanischen Künstlers Alexander Calder (1898–1976). (dpa/jW)