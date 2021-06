Kurz vor knapp

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild Beschäftigte im öffentlichen Dienst fordern Unterstützung der Landesregierung (Dresden, 13.4.2018)

Ein halbes Jahr noch, mehr nicht. Dann, Ende dieses Jahres, soll das Personalvertretungsgesetz in Sachsen novelliert, sprich ergänzt sein. So steht es jedenfalls im Vertragswerk der sogenannten Kenia-Koalition aus CDU, Bündnis 90/Die Grünen und SPD von 2019. Darauf machte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Freistaat am vergangenen Freitag in einem Statement aufmerksam – höflich, aber bestimmt.

Der Koalitionsvertrag, Seite 62, besagt folgendes: »Wir (das Landeskabinett, Anm. jW) werden Mitbestimmung und Beteiligung für die Beschäftigten weiter verbessern und dafür das Personalvertretungsgesetz unter Einbeziehung der Gewerkschaften, der Personalvertretungen und der kommunalen Ebene bis Ende 2021 weiterentwickeln.« Ein Passus, inhaltlich vage, einzig die Datumssetzung verspricht Regierungshandeln.

Das Problem: Belegschaftsinteressen stehen oft hintenan, im Parlamentsalltag ohnedies. Das wissen Gewerkschafter, deshalb der Druckaufbau. »Die Sächsische Staatsregierung muss jetzt liefern«, wird der DGB-Bezirksvorsitzende Markus Schlimbach in der Mitteilung vom Freitag zitiert. Der regionale Gewerkschaftsdachverband fordert, dass Personalräte bei allen wirtschaftlichen, organisatorischen, personellen und internen Maßnahmen der Dienststelle mitbestimmen können – und nicht nur punktuell. Kurz erläutert: Die Personalvertretung ist die Vertretung der Beschäftigten einer Behörde der öffentlichen Verwaltung, vergleichbar mit den Betriebsräten in privatwirtschaftlichen Unternehmen.

Die Gewerkschaftsseite hat klare Vorstellungen. Die Mindestzahl der Mitglieder von Personalratsgremien soll von einer auf zwei Personen erhöht werden. Des weiteren geht es um die Freistellung von vollzeitbeschäftigten Personalräten. Bisher bestehe dem sächsischen DGB zufolge die Möglichkeit erst ab 275 Kolleginnen und Kollegen einer Amtsstube. Die Grenze soll auf 200 herabgesetzt werden. Nicht nur das. Ab 501 Beschäftigten müsse eine zweite Vollzeitstelle für freigestellte Personalräte eingerichtet werden.

Ein weiterer Knackpunkt ist die Altersvorsorge. »Es ist höchste Zeit«, betonte Schlimbach, »Nachteile während der Freistellung und bei Rentenansprüchen auszuschließen.« Sein Vorschlag: Es müsse eine verpflichtende Nachzeichnung einer fiktiven beruflichen Laufbahn für freigestellte Personalräte festgeschrieben werden.

Der Vorstoß des DGB zeigt Wirkung, Innenpolitiker aus Regierungsfraktionen Sachsens reagierten. Starke Personalräte seien wichtig für eine gute Verwaltung, verlautbarte Valentin Lippmann, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion in Dresden, am Freitag auf jW-Nachfrage. Auch über den Hinweis einer personellen Aufstockung des Gremiums würde man »gern breiter diskutieren«, sagte er. Nur fehle es bisweilen an Kandidaten, »die sich zur Wahl in den Personalrat bereit erklären«. Eher reserviert äußerte sich Lippmann hinsichtlich der Altersabsicherung. Sozialversicherungsrechtliche Folgewirkungen müssten zunächst eingeschätzt werden, bevor eine »abschließenden Positionierung« möglich sei, meinte er.

Und wie positioniert sich der kleinste Partner der »Kenia-Koalition«, die SPD-Landtagsfraktion? Deren Sprecher für das Innenressort, Albrecht Pallas, tritt vergleichsweise forsch auf. Die Sozialdemokraten stünden für Belegschaftsvertretungen ein, die die Interessen der Beschäftigten effektiv gegenüber den Behördenleitungen durchsetzen können, sagte er am Freitag zu jW. Dass überhaupt eine Novelle des Personalvertretungsgesetzes im Koalitionsvertrag Thema sei, ginge auf die SPD zurück. CDU und Grüne wären diesbezüglich bei den Verhandlungen über eine Regierungsbildung indifferent gewesen, so der Kriminalbeamte Pallas. »Wir erwarten einen Gesetzentwurf der Staatsregierung bis Ende des Jahres.«

Das kommt Schlimbach zupass. Sachsens DGB-Chef mahnt einen »schnellen Start« der Gespräche an, um den Koalitionsvertrag zu erfüllen. »Die Gewerkschaften werden aktiv für die Verbesserung der Mitbestimmung von Personalräten kämpfen«, versicherte er.