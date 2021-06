Grenzzaun zu Polen fast fertiggestellt

Potsdam. Der Bau des festen Zauns an der Grenze zu Polen zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP) ist in Brandenburg weitgehend fertiggestellt. Nur im Landkreis Uckermark liefen noch letzte Arbeiten an dem insgesamt knapp 250 Kilometer langen Schutzzaun, wie das Umweltministerium auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa laut Bericht vom Sonntag mitteilte. In Brandenburg wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums bislang 1.035 tote infizierte Wildschweine gezählt. ASP ist für Menschen ungefährlich, für Wild- und Hausschweine fast immer tödlich. Eine vorbeugende Impfung ist nicht möglich. (dpa/jW)