High noon an der Saar

Becker&Bredel / imago Zu Recht zerknirscht? Parteimitbegründer und Fraktionschef Oskar Lafontaine (Saarbrücken, 18.1.2017)

Wie im Rest der Republik dürfte am Sonntag auch im Berliner Karl-Liebknecht-Haus der Blick vor allem auf Sachsen-Anhalt gerichtet gewesen sein. Eine Sorge bis zuletzt war, dass die äußerst rechte AfD womöglich erstmals eine Landtagswahl gewinnt – die andere, dass der eigene Landesverband wie vor fünf Jahren erneut mehrere Prozentpunkte bei den abgegebenen Stimmen einbüßt. Mit noch größerer Sorge dürfte man in der Linke-Parteizentrale aber am Sonntag auf das Saarland geschaut haben. Auf der Mitgliederversammlung des dortigen Landesverbandes in Neunkirchen, die die Liste für die Bundestagswahl aufstellte, kam es zu einer Kampfkandidatur um den ersten Platz, der allein Aussichten auf ein Mandat eröffnet. Damit steuerte eine Schlammschlacht, die den kleinen Landesverband seit Jahren in Atem hält und zunehmend auch die Parteispitze in Berlin beschäftigt, auf einen vorläufigen Höhepunkt zu.

Im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen, die zuletzt eskalierten, stehen der Parteimitbegründer und saarländische Fraktionschef Oskar Lafontaine auf der einen Seite und der Landesvorsitzende Thomas Lutze, der die Linke Saar seit 2009 im Bundestag vertritt, auf der anderen. Ihm wird seit langem vorgeworfen, sich mit unlauteren Methoden bis hin zur Bestechung von Mitgliedern Mehrheiten im Landesverband organisiert zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Lutze wegen Urkundenfälschung. Am Sonntag trat der vom Lafontaine-Lager favorisierte, 27 Jahre alte Landtagsabgeordnete Dennis Lander gegen Lutze an. Bis jW-Redaktionsschluss war die Wahl nicht entschieden.

In der Partei dürften die Auseinandersetzungen an der Saar ziemlich einzigartig sein. Ende Mai deckten sich der Landesvorstand, der auf Lutzes Seite steht, und die von Lafontaine geführte Landtagsfraktion gegenseitig über Pressemitteilungen mit heftigsten Vorwürfen zu. Der Landesvorstand erklärte am 29. Mai, Lafontaine und Fraktionsvize Astrid Schramm seien »die treibenden Kräfte in der seit Jahren praktizierten innerparteilichen Schlammschlacht zu Lasten der Partei«. Es sei »aus Sicht des Landesvorstandes eine Frage des Anstandes, wenn sie ihre Parteimitgliedschaft aufgeben sowie ihre Landtagsmandate zurückgeben«.

Auf diese Attacke reagierte die Fraktion zwei Tage später nicht weniger drastisch. Nur durch eine »Neuaufstellung« könne das »Betrugssystem der vergangenen Jahre« überwunden werden, erklärte sie. Der Landesvorstand werde seiner Verantwortung nicht gerecht, etwa für die »ordnungsgemäße Durchführung der Mitgliederversammlung zu sorgen«. Der Vorstand unterstütze Lutze, obwohl gegen ihn wegen Urkundenfälschung ermittelt werde. Es bestehe die Gefahr, dass dieser während des Bundestagswahlkampfes wegen Urkundenfälschung und anderer Vergehen angeklagt werde.

Lafontaine hat sich mit seinem früheren Mitarbeiter längst überworfen. Bei den Bundestagswahlen 2013 und 2017 setzte sich Lutze jeweils gegen Kandidaten aus dem Lafontaine-Lager durch. Seither gibt es Vorwürfe, er habe die Listenaufstellung manipuliert. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung bestritt Lutze am Donnerstag die Vorwürfe und erklärte, Lafontaine begreife es offenbar als »Majestätsbeleidigung«, wenn man ihm widerspreche. Dieser kritisierte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland wiederum, die Bundespartei habe in der Sache nicht genug unternommen.

Tatsächlich hat der Bundesverband wenig Möglichkeiten, einen Landesverband zur Ordnung zu rufen. Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler erklärte denn auch am Sonntag gegenüber jW, wer das Bundesland in der nächsten Legislatur im Bundestag vertrete, sei Sache der »Genossinnen und Genossen im Saarland«. Er habe darauf hingewirkt, dass die Wahl formal korrekt abläuft. »Im übrigen lassen sich Konflikte an der Saar nicht durch Ausgrenzungen lösen«, so Schindler.

Weitaus reibungsloser als im Saarland war am Sonnabend die Listenaufstellung in Thüringen über die Bühne gegangen. Erwartungsgemäß wurde Linke-Kovorsitzende Susanne Hennig-Wellsow bei der Landesvertreterversammlung in Seebach (Wartburgkreis) mit 89 Ja- und 20 Neinstimmen bei acht Enthaltungen auf den ersten Platz gewählt, was 76,1 Prozent entspricht.