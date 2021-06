Unbekannter legt Feuer an Synagoge in Ulm

Ulm. An der Synagoge in Ulm ist am Sonnabend Feuer gelegt worden. Am Morgen habe ein Unbekannter laut Zeugenaussage eine Flüssigkeit aus einer Flasche auf den Boden vor dem Gebäude geleert und angezündet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Anschließend sei er geflohen. Das Feuer sei von der Feuerwehr schnell gelöscht, die Fassade und eine Glasscheibe nur verrußt worden. Wie die Staatskanzlei in Stuttgart mitteilte, unterstützt das Landeskriminalamt die Ermittlungen in Ulm mit Spezialisten des Staatsschutzes sowie aus dem Bereich »Cybercrime« und vom Kriminaltechnischen Institut. Es seien Gespräche mit der jüdischen Gemeinde aufgenommen und Schutzmaßnahmen »hochgefahren« worden. (AFP/jW)