Herero-Chief: Massenproteste gegen Steinmeier-Besuch

Berlin. Der Herero-Chief Vekuii Reinhard Rukoro hat Massenproteste gegen den geplanten Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Windhoek angekündigt. Dieser will dort offiziell um Vergebung für die deutschen Kolonialverbrechen im heutigen Namibia bitten. Dann würden zudem Oppositionspolitiker den Saal verlassen, sagte Rukoro der Bild vom Sonnabend. In einem neuen Abkommen mit Namibia, von 1884 bis 1915 deutsche Kolonie, erkennt die BRD erstmals die Verbrechen an Herero und Nama als Völkermord an – will aber rechtlich keine Verantwortung übernehmen, weil die betreffende UN-Konvention erst 1948 beschlossen worden sei. (AFP/jW)