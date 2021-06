G-7-Finanzminister einigen sich auf Konzernsteuer

London. Die Finanzminister der G-7-Staaten haben sich am Sonnabend in London darauf verständigt, einen globalen Mindeststeuersatz für Unternehmen in Höhe von 15 Prozent anzustreben. Frankreich etwa hatte mehr gefordert. Die USA verwiesen darauf, dass bei einem höheren Satz geringere Chancen auf eine Einigung auf G-20-Ebene bestünden. Die Ökonomen Gabriel Zucman und Thomas Piketty von der Europäischen »Steuerbeobachtungsstelle« (EU Tax), kommentierten das Ergebnis als »lächerlich schwach«. (AFP/jW)