Kurzer Lehrgang im Wanderwitzismus

Tatsachen sind Nebensachen. Am Donnerstag berichtete z. B. der aus Kleve stammende Welt-Autor Peter Huth – einst bei Springers B. Z. und später Chefredakteur der Welt am Sonntag – unter der Überschrift »Zwei Diktaturen haben Spuren hinterlassen«: »Die Wiedervereinigung ist eine gigantische Erfolgsgeschichte, die 18 Millionen Menschen nachhaltig Wohlstand, Stabilität und vor allem Freiheit brachte.« Neben dem lustigen Füll- und Phrasenwort »nachhaltig«, das bei Huth möglicherweise so etwas bedeutet wie »1.000jährig« oder »fast ewig«, fällt auf: 18 Millionen Menschen haben 1990 nicht in der DDR gelebt. Laut Statistik gab es außerhalb ihrer Hauptstadt weniger als 15 Millionen, inzwischen 12,5 Millionen. Einige Demographen sagen für 2030 elf Millionen Bewohner voraus. Eine gigantische Erfolgsgeschichte. »Die« Ostdeutschen sind jedenfalls geographisch oder biologisch weg, überwiegend Männer und ziemlich alt, haben keine Aussicht auf Leitungsämter (im amtierenden Kabinett Sachsen-Anhalts gab es zwei Ostdeutsche: Ministerpräsident Rainer Haseloff und Bildungsminister Marco Tullner) – sie sind eine Fata Morgana.

Wenn daher der »Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer«, der aus Sachsen stammende Marco Wanderwitz (CDU), im FAZ-Podcast über Ostdeutsche erzählt: »Wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form diktatursozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind«, dann ist sein »teilweise« der Grundstein des nach ihm zu benennenden -ismus – eine Ethnohalluzination. Ihr Kern ist das einzige, was ein BRD-Gesinnungspolizist beherrschen muss: »rot gleich braun«. Huth hat nie etwas anderes kennengelernt, findet die Gleichung gut und lässt seiner Phantasie über »die« Ostdeutschen freien Lauf: »Die unter Verfassungsschutzbeobachtung stehenden Rechtspopulisten der AfD sind nach Umfragen in Sachsen-Anhalt, wo am Sonntag gewählt wird, aber auch in Thüringen, wo in diesem Jahr vielleicht noch abgestimmt wird, und in Sachsen stärkste Partei.«

Die meisten Umfragen sagen zwar anderes, insbesondere für Thüringen, wo Die Linke weit vor der AfD liegt, aber wenn es um den Osten geht – egal. Außerdem: Wahrscheinlich bilden die Mitglieder der Partei des aus Niedersachsen stammenden Thüringer Regierungschefs Bodo Ramelow, die Huth als die »direkten Nachfolger der Staatsterrorpartei SED« bezeichnet, keinen nachhaltigen Verein, sondern nur teilweise. Darauf deutet auch Huths Feststellung, dass die Ostdeutschen verschiedenartig waren: »ebensowenig eine homogene Gruppe wie ihre Landsleute im Westen«. Was »homogen«, das sonst auf Milchverpackungen steht, in bezug auf Gesellschaften bedeuten soll, bleibt Huths Geheimnis. Einige Zeilen später deutet er immerhin eine etwas unklare Auflösung des Rätsels an: »Eine DDR-Identität war nicht festzustellen, im Gegensatz zu Westdeutschland, wo man sich, geprägt durch angloamerikanische Freiheitskultur, tatsächlich als Teil des Westens begriff.«

Zusammengefasst: In West und Ost ging es zwar nicht homogen zu, aber die im Westen hatten wenigstens Identität. Oder viele. Irgendeine wird jedenfalls täglich durchs Mediendorf gejagt. Aber da stockt dem Mann die Tastatur: Eine Bevölkerung ohne Identität? Das darf selbst in der DDR nicht gewesen sein. Streng nach dem kurzen Lehrgang des Wanderwitzismus zur Zonengeschichte heißt es nun bei Huth: »Die Diktatursozialisation hat nicht nur Leben und Sichtweisen geprägt, sondern ist auch ein wichtiger Teil der eigenen Identität.« Der Ossi ist gerettet. Identitäterä.