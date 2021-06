Nachschlag: Lakonisch-charmant

ZDF/ 2002 Universal Studios. Was gibt es da zu lachen? Will (Hugh Grant) und Marcus (Nicholas Hoult, r.)

Frau unterwegs, Kind schläft. Vielleicht mal ein bisschen Fernsehen gucken. Was Leichtes, aber nicht zu doof. Bei ZDF Neo läuft gerade »About a Boy« – die hübsche Verfilmung des gleichnamigen Romans von Nick Hornby, zu dem Badly Drawn Boy dereinst den ätherisch-verträumten Soundtrack beisteuerte. 2002 war das, Womanizer Hugh Grant hatte noch diesen Touch tapsig-charmanter Jungenhaftigkeit, die Rolle des gut betuchten, ebenso lebenssatten wie unsicheren Slackers Will steht ihm ausgezeichnet. Der Film wird als romantische Entwicklungsgeschichte weg vom Egoismus erzählt: Die Bekanntschaft zu Marcus, dem nerdigen Außenseiter, der in der Schule schwer gehänselt wird und daheim mit einer depressiven Mutter zu kämpfen hat, tut Will gut. Und wenn man das so liest hier, denkt man vielleicht: schlimmer Kitsch. Nö. Die Leichtigkeit von Spiel und Erzählung hat lakonischen Charme. Außerdem wird eine Ente von einem Laib Brot erschlagen. Hat man vorher auch noch nicht gesehen. (msa)