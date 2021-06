Globale Ungleichheit offensichtlich

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Bei HIV und Aids ist die globale Ungerechtigkeit schon lange offensichtlich

40 Jahre Aids: Die Deutsche Aidshilfe zog am Freitag Bilanz und forderte mehr Engagement gegen globale Ungerechtigkeit:

40 Jahre nach der ersten Erwähnung von Aids-Symptomen ist die HIV-Heilung immer noch Utopie. Seit Mitte der 1990er Jahre gibt es aber sehr wirksame Therapien, welche die HIV-Vermehrung im Körper stoppen und Aids verhindern. Menschen mit HIV können bei früher Diagnose und Behandlung leben wie alle anderen – Sexualität und Familienplanung inklusive, denn unter Therapie ist HIV sexuell nicht mehr übertragbar. Dazu sagt Sven Warminsky vom Vorstand der Deutschen Aidshilfe: »Die Wissenschaft und die HIV-Community haben viel erreicht, die Gesellschaft hat im Umgang mit HIV viel gelernt. Global und auch in Deutschland haben viele Menschen aber keinen Zugang zu Prävention und Behandlung. Deshalb müssen wir das Recht auf Gesundheit, Selbstbestimmung und ein Leben ohne Diskriminierung für alle verwirklichen.« (…)

Bei HIV und Aids ist die globale Ungerechtigkeit schon lange offensichtlich, welche die Coronapandemie erneut gezeigt hat: 2019 bekam ein Drittel der 38 Millionen Menschen mit HIV, darunter viele Kinder, keine lebensrettenden HIV-Medikamente, weil Geld oder der politische Wille fehlen. »Auch in Deutschland müssen wir mehr tun. So haben etwa Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus oder Versicherung meist keinen Zugang zur medizinischen Versorgung – vermeidbare Aidserkrankungen und weitere HIV-Infektionen sind die Folge. Ein anderes Beispiel: Drogenkonsumräume gibt es nur in acht von 16 Bundesländern, und in Gefängnissen sind bundesweit immer noch keine sterilen Spritzen zum Schutz vor HIV und Hepatitis zugänglich.« (…)

Der Flüchtlingsrat und das Antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt wiesen am Freitag anlässlich der am Sonntag stattfindenden Landtagswahl darauf hin, wie bedrohlich die Lage im Bundesland für von Diskriminierung betroffene Menschengruppen ist:

Die Gesellschaft in Sachsen-Anhalt muss sich zum Schutz aller von rechter und menschenverachtender Stimmungsmache klar abgrenzen und einer Stärkung rechter Kräfte auch durch den Gang zur Wahlurne entgegenwirken. Darüber hinaus befürchten die Organisationen eine weitere Zunahme direkter rechter Gewalt als auch eine Zunahme von Diffamierungen und Kriminalisierungen gegen zivilgesellschaftliche Akteure, die sich für eine offene Gesellschaft der vielen engagieren. In den vergangenen Wochen wurden bereits mehrfach linke Initiativen, Privatpersonen, Wohn- und Arbeitsräume attackiert. Dass dabei niemand zu Schaden kam, ist lediglich glücklicher Zufall. Auf landespolitischer Ebene nutzt die AfD ihre Möglichkeiten der parlamentarischen »Kontrolle«, um vermeintlich linksextreme Vereine und Personen auszuleuchten und ihr Engagement zu diskreditieren. »Aufgeheizte Stimmung im Parlament bedeutet auch aufgeheizte Stimmung auf den Straßen. Viele Menschen bieten Rassismus täglich die Stirn, werden aber dafür kriminalisiert, eingeschüchtert und angegriffen. Es liegt in unser aller Verantwortung, bei Diskriminierung und Übergriffen sofort einzuschreiten und migrantische Communities mit allen Mitteln zu unterstützen«, so eine Vertreterin vom Antirassistischen Netzwerk. (…)