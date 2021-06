Länder lockern Maßnahmen

imago / imagebroker Ersehnte Normalität? Unzählige zieht es bei steigenden Temperaturen in außengastronomische Anlagen (München, 22.8.2010)

Vor dem Hintergrund bundesweit sinkender Coronainzidenzwerte heben mehrere Bundesländer Beschränkungen des öffentlichen Lebens auf. In Bayern, Sachsen, Berlin und dem Saarland beispielsweise gelten seit Freitag umfassende Lockerungen etwa für die Innengastronomie, private Treffen und Feiern. Mecklenburg-Vorpommern lässt wieder auswärtige Urlauber ins Land. Wie das Robert-Koch-Institut am Freitag bekanntgab, sank die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen nun bundesweit auf 29,7 – vor einer Woche hatte sie bei 39,8 gelegen. Allerdings bestehe die Möglichkeit, dass aufgrund des Feiertags am Donnerstag in vielen Bundesländern weniger Proben genommen und Untersuchungen gemacht worden seien.

Bei den Impfungen hat inzwischen ein Fünftel der Bundesbürger den vollen Schutz erhalten. An diesem Montag soll die Priorisierung mit einer festen Reihenfolge und einem Vorrang für Risikogruppen enden. Mit Blick auf die Immunisierung von Kindern und Jugendlichen gegen das Coronavirus hat die Ständige Impfkommission (Stiko) ihren Beschlussentwurf an Länder und Fachgesellschaften geschickt. Das sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens am Freitag der Nachrichtenagentur dpa. Mertens und andere Stiko-Mitglieder hatten bis dahin deutlich gemacht, dass keine allgemeine Empfehlung zum Impfen von Kindern zu erwarten sei. Für eine Rückkehr zum Präsenzunterricht in Schulen werde der Impfstatus jedoch nicht entscheidend sein, sagte die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), am Freitag den Sendern RTL und N-TV.

Währenddessen ist das von Jens Spahn (CDU) geleitete Bundesgesundheitsministerium offenbar darum bemüht, sich im vergangenen Jahr eiligst beschaffter Mund-Nase-Bedeckungen zu entledigen. Spahn wolle das Infektionsschutzgesetz dahingehend ändern, dass das Material für die Notreserve des Bundes verwendet werden soll. Das berichtete der Spiegel am Freitag unter Berufung auf interne Papiere und Kommunikation. Damit würden sie nur in absoluten Notsituationen zum Einsatz kommen – und bei Erreichen des Verfallsdatums entsorgt werden können. Spahn hatte im Frühjahr 2020 massenhaft Mund-Nasen-Bedeckungen importieren lassen, die allerdings über keine europäischen Prüfkennzeichen verfügten.